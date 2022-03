‘Bolillo’ Gómez en Panamá: “Nadie va a regalar nada, Honduras necesita sacar resultados”

“Una alegría inmensa, con todo el cariño, agradecerles la bienvenida que me han dado y esperando volver aquí, tengo grandes amigos y poder disfrutar de la ciudad y de la gente de Panamá”, añadió.

El equipo catracho todavía no conoce lo que es ganar en esta eliminatoria, apenas suma tres puntos de tres empates, y buscará frustrar las aspiraciones de los panameños en la jornada 12.

El entrenador colombiano manifestó que su equipo saldrá a buscar el triunfo. “Nadie va a regalar nada, esto es serio, las selecciones son la representación de un país y hay que respetar a los demás países que están disputando también”.

‘Bolillo’ Gómez se enfoca en la siguiente eliminatoria, sin dejar pasar por alto los juegos del cierre de la eliminatoria. “Honduras está en ese cambio generacional, cambio básico de técnico pensando en el 2026 sin dejar de pensar en estos tres partidos porque hay que ser dignos y los partidos de Selección son todos muy difíciles y hay que jugarlos bien”.

“Honduras necesita sacar resultados porque es un equipo sin resultados, la afición y todo el mundo está con mucha tristeza por eso”, agregó Gómez.

Gómez también se refirió al equipo con el que jugará. “De los que jugaron el primer partido contra Panamá no viene ninguno, entonces vamos a ver como se comportan algunos que vienen por primera vez. Panamá es una selección que tiene nivel, experiencia del Mundial pasado, eliminatoria, Copa América, tiene ya una experiencia ya grande”.

Por último habló de su regreso al estadio Rommel Fernández. “Va a ser una emoción, desde ya estoy contento, ya me siento bien, en este país me trataron muy bien, aquí triunfé y me siento feliz. Mañana ya es profesión, es trabajo, Panamá tiene que meterla toda y nosotros también, que sea un partido a nivel de eliminatoria, difícil para los dos”.