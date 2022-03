Seleccionador Thomas Christiansen de Panamá sobre el duelo ante Honduras: “Es un partido trampa”

La selección de Panamá se juega este jueves ante Honduras buena parte de sus posibilidades de clasificación al Mundial 2022, en lo que será su primera prueba de fuego en el cierre de la octagonal final de la Concacaf.

El danés Thomas Christiansen, técnico de la escuadra panameña, habló sobre el conjunto hondureño y lo que espera de este compromiso.

“En la rueda de prensa lo expliqué, es un partido trampa. Lo que dijimos pasó. Varios jugadores no han ido convocados de ellos. Eso le va a dar la oportunidad a jóvenes de querer impresionar. Nuestro partido debe ser serio. Desde el minuto uno salir a ganar”, comenzó diciendo el seleccionador del equipo canalero.

Christiansen también se pronunció sobre el “Bolillo” Gómez, actual DT de Honduras.

“No tienen la presión ni exigencia de venir a ganar a Panamá. Esto será más peligroso para ellos. Si no respetamos al rival, no merecemos ir a un Mundial. Además de eso, el profe (Bolillo) ya sabe cómo juega Panamá. Va a venir preparado, y esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta. Lo más importante somos nosotros”, puntualizó.

El DT de Panamá confía en que sus dirigidos sacarán un resultado positivo ante el cuadro hondureño.

“Lo que tenemos a favor, es que está todo en nuestras manos. Hoy es importante dar la cara, por lo que nos jugamos todos. El siguiente partido es contra Honduras. No hablaré de Estados Unidos. Si conseguimos el objetivo, que son los 3 puntos ante Honduras, llegamos distintos”, indicó.

Y añadió: “Me imagino que Honduras vendrá con respeto. Venimos de jugar buenos partidos en casa. Me imagino que la posesión la tendremos nosotros y también la iniciativa del juego. Tenemos que estar pendientes de sus contra ataques, el juego directo, no dejarles pensar, ser intensos tras pérdida. Con eso describe un poco lo que puede suceder.”

Tras 11 jornadas disputadas, Panamá es cuarta en la clasificación con 17 puntos y le sigue Costa Rica con 16 unidades, por lo que ambas selecciones centroamericanas están en la pelea de por lo menos conseguir el pase a la repesca.

“Espero que cuando regrese a mi país vaya con un Mundial en el bolsillo. Gracias a los aficionados, a mí, a mi cuerpo técnico que nos han apoyado. Ese agradecimiento viene a base de un trabajo bueno, serio y profesional”, finalizó.