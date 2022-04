‘Bolillo’ Gómez: “¿Renunciar? Seguro hay mucha gente que quiere que me vaya”

El entrenador colombiano no piensa renunciar, contó que se reunirá con los directivos de la Federación de Fútbol de Honduras para valorar lo hecho en su etapa. “Mi prioridad es esta revancha, yo no me puedo quedar así con los hondureños, quiero que vayan al Mundial de 2026, pero hay que tener paciencia”, dijo a su llegada al aeropuerto Ramón Villeda Morales de San Pedro Sula.

Su asistente dijo que “es insostenible” sobre una posible continuidad más allá de que tengan contrato, ¿qué piensa al respecto?

“Seguro que hay mucha gente que quiere que nos vayamos, que nos señala, seguro también que hay mucha gente que quiere que sigamos, que apoya, aquí lo más conveniente es reunirnos con los directivos, sacar las mejores concluciones. Sigo pensando que nuestro trabajo está apenas comenzando dentro de lo que conversé una vez con los directivos para 2026. Me ha tocado muchos momentos de estos, difíciles en todas partes, en clubes, en selecciones y los he sabido sacar. Hemos avanzado en algunas cosas que no se ven porque no ganamos, no se ve nada bueno, entonces esperemos reunirnos”.

Usted con mucha experiencia en el fútbol, en Mundiales, partidos eliminatorios, ¿qué es lo que desea usted?

“Yo ni me asusto, no me asusto a los ataques de la prensa porque si perdes tenes que aguantar todas las críticas, pero también necesito apoyo. Es contradictorio decir que hay cosas que me alegran sabiendo que no ganó ningún partido. Por ejemplo ayer, hay 36 minutos muy bien jugados de la Selección, se vio trabajo, orden, variantes ofensivas, se ve que hay un gol, opciones de gol. A los 36 minutos nos hacen un gol y otra vez caemos, hay cosas que tenemos que sacarlas adelante. Hay jugadores que no se pueden descalificar por rendimiento sabiendo que entran a jugar a un equipo que tiene sus dificultades, que están jóvenes de 21 o 20 años, y que les va a costar, entonces, esto es de proceso y uno a largo plazo”.

¿No piensa renunciar?

“No. Yo ayer no fui a la rueda de prensa porque estaba más descompuesto que los hondureños, me quedé (en el vestuario). Las noticias importantes las hablamos después de que conversemos con los directivos, nosotros no nos asustamos porque he vivido esto muchas veces, esta es la más dura que me ha tocado, estoy estrenando récord”.