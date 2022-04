¡Tensión en Qatar! Secretario de Fenafuth increpó a presidenta de Federación de Noruega por sus críticas a FIFA y al Mundial

“Estoy aquí ahora como la primera mujer presidente de fútbol de Noruega para hablar frente a ustedes. Ya no llevo la pelota a todas partes, pero mis sueños siguen siendo el fútbol. Fútbol donde niños y niñas, de todos los colores, heterosexuales y queers, todos, sean tratados con igual respeto y reconocimiento”, inicio su discurso la exfutbolista y abogada.

Klaveness, de 40 años, también cuestionó la realización del Mundial de Sudáfrica al detallar que fue “inaceptable” debido a que las consecuencias fueron “inaceptables”. “Los derechos humanos, la igualdad, la democracia, los intereses fundamentales del fútbol, no estuvieron en el once inicial hasta muchos años después”, expusó.

Sostuvo las pésimas condiciones de trabajo de los obreros, así como los trabajadores que murieron en Qatar en los últimos años. La FIFA informó que murieron tres personas, pero distintos organismos de derechos humanos hablan de cientos de fallecidos. “Los trabajadores migrantes heridos o las familias de los que murieron en la preparación del Mundial deben ser tenidos en cuenta. La FIFA, todos nosotros, debemos ahora tomar todas las medidas necesarias para implementar realmente el cambio”, afirmó Klaveness durante su intervención.

“No hay lugar para los empleadores que no velan por la libertad y la seguridad de los trabajadores del Mundial. No hay lugar para los dirigentes que no acogen el fútbol femenino. No hay lugar para los anfitriones que no pueden garantizar legalmente la seguridad y el respeto a las personas LGBT+”, apuntó, pidiendo a la FIFA que fuera “un modelo”.

JOSÉ ERNESTO MEJÍA LA REPRENDE

Las palabras de la presidenta del fútbol noruego no gustaron y llevaron a José Ernesto Mejía, secretario general de la Federación Hondureña, a pedir la palabra para reponder arriba del escenario al discurso de Klaveness.