Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional: “Bolillo está aplazado, deben haber cambios en la Selección”

Cambio de formato de competencia: “Definitivamente tenemos que hacer análisis profundos y no solo el cambio del formato de la Liga Nacional se debe revisar, se debe hacer en la integración de todos los sectores del fútbol como el campeonato de la segunda división, revisar las ligas menores porque de allí nos nutrimos de las nuevas generaciones. Dentro de lo que visualizamos, estamos trabajando en planificar todo”.

TEMA SELECCIÓN NACIONAL

Se refirió al fracaso de la Selección de Honduras: “Si vemos el antecedente que hubo en la etapa de Fabián Coito y teníamos muchas esperanzas, mucha fe en los resultados. Nunca se nos hubiera ocurrido pensar que íbamos a quedar en el último lugar; creo que hay que hacer muchos análisis de todos los ámbitos. Tan culpable el Covid-19 como la Liga Nacional. No nos preparamos para vivir una situación como el fútbol nuestro. El nivel de competencia que hemos tenido ha sido corto para preparar con suficiente tiempo para mejorar en la competición”.

Continuidad de Hernán ‘Bolillo‘ Gómez en la Bicolor: “Yo creo que en la vida uno se basa en resultados y si lo vemos así, está aplazado conseguir un punto de 24 posibles, es una calificación reprobada. Hay que analizar no solo en base a resultados sino todos los componentes y hacer los cambios que sean necesarios en la Selección Nacional”.

Debe haber nuevo técnico en la H: “Sí, porque en el periodo que estuvo él (‘Bolillo‘ Gómez) la oportunidad no se vio la mano, creo que me parece que tenemos una Sub-23 que venía de las olimpiadas con una buena participación y teníamos oportunidades para hacer una mejor presentación y no quedar en últimos lugares que sí nos duele y pesa. Tenemos que hacer reflexiones para mejorar para las próximas participaciones”.

El impacto en la Liga Nacional: “Creo que las consecuencias caerán en los aficionados, sus desánimos, la poca asistencia a los estadios a corto plazo. Creo que si mejoramos el nivel de competencia en el campeonato vamos a recuperar ese espíritu para que regresen a cada jornada”.

ESCÁNDALO DE PUNTOS