Benigno Pineda admite que Menjívar pudo ser expulsado en el Real España - Olimpia

Tegucigalpa, Honduras.

En conferencia de prensa, la Comisión de Árbitros de la Liga Nacional, encabezada por Benigno Pineda, exréferi del balompié catracho e internacional, analizó los errores y los aciertos arbitrales del clásico Real España-Olimpia en el Estadio Morazán.

Pineda primero detalló que la caída de Roberto Osorto en el área merengue no ameritaba para pitar penal por parte de Saíd Martínez. Benigno mencionó que Osorto tuvo un choque de cadera con cadera contra un rival olimpista.

"Aquí en esta acción vamos a ver. Previo a una acción de empujón contra el atacante, pero la pierna nunca hace contacto, el contacto es cadera con cadera y esto se produce con la misma acción del atacante cuando siente los brazos en la espalda, toma un desequilibrio, su cuerpo va a chocar contra el cuerpo del defensor. El árbitro tiene buena posición, interpreta bien la acción, tiene una posición correcta y determina que no hay falta. Al final, nosotros determinamos que es cadera contra cadera", mencionó Pineda.