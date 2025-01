Benigno Pineda pide el VAR y envía mensaje claro a Diego Vázquez: “No tenemos persecución”

Benigno Pineda, jefe del departamento técnico de la Comisión de Arbitraje, fue claro en pedir la venida, por enésima vez, del VAR al fútbol hondureño, esto para que sea una ayuda a los árbitros de la Liga Nacional de Honduras.

En una rueda de prensa donde atendió a los periodistas de buena forma, el exárbitro hondureño reveló cómo sería todo el proceso del VAR, más que todo de la especialización que deberían de tener los silbantes.

“Estamos confiando que venga la tecnología a nuestro país, no creo que venga a quitar discusiones, más bien va a generar, pero todas las ligas las están usando. Esperamos que el VAR venga a Honduras y sacarle el mayor provecho”, inició diciendo.

Benigno Pineda es claro y asegura que los árbitros hondureños aún no tienen la preparación para la utilización del VAR. “Todavía no se están preparando los árbitros. Como jefe del departamento lo digo. Lo del VAR es puro análisis de video, yo les he puesto a los árbitros a que analicen hasta 100 videos porque cada vez que analizan ellos desarrollan sus capacidades de interpretar las faltas”.

“También les va a ayudar al momento que venga el VAR, porque es estar en un cuarto viendo un monitor es como estar viendo un video y ellos decidirán si es conveniente llamar al árbitro para que revise la acción o no, ese trabajo no es fácil, pero todavía no se ha entrado en una preparación adecuada”, afirmó.