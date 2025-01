Said Martínez se confiesa: sueño por cumplir, responde a Diego Vázquez y ¿pitará a Messi vs Olimpia?

¿Cuándo sería seleccionado a pitar en la Copa del Mundo 2026? ¿Le han ofrecido dinero? ¿Está entre los candidatos para pitar el Olimpia vs Inter Miami de Lionel Messi?

El árbitro nacido en Tocoa charló con Diario La Prensa, donde expresó los objetivos que tiene en este nuevo año, le respondió a Diego Martín Vázquez y a sus críticos por las acciones polémicas de la final entre Olimpia vs Motagua .

Este viernes Said Martínez recibió su octavo gafete FIFA , el cual le permitirá seguir pitando en cotejos internacionales en un año que habrá Mundial de Clubes , Mundial Sub-20 , Mundial Sub-17 y Copa Oro de Concacaf 2025 .

El ‘Matemático‘ Said Martínez ha dejado la bandera en lo alto con sus formidables actuaciones en torneos internacionales de clubes y países de Concacaf , pero el réferi hondureño tiene una deuda pendiente: impartir justicia en una Copa del Mundo .

LA ENTREVISTA CON SAID MARTÍNEZ

Es algo que he venido revalidando año con año, no es fácil. la gente piensa que estamos matriculados en esto, ni para los torneos de Liga Nacional, siempre tenemos que hacer pruebas físicas la cual hicimos para el mes de septiembre, ya hoy se da la obtención del mismo, ya FIFA ha mandado los gafetes, ahora ya tengo mi octavo gafete FIFA.

Said Martínez tiene nuevo gafete FIFA, es una gran responsabilidad

¿Qué representa personalmente?

Es un compromiso muy grande, hay compañeros acá que tienen aún más tiempo manteniendo de manera interrumpida el gafete, hay que aprovecharlo internacionalmente.

¿Qué metas se ha propuesto para este 2025?

Las chicas en el arbitraje femenino también han hecho su parte, es digno de admirar. De nuestro parte el arbitraje tratamos de hacerlo bien, es más complicada, pero intentamos dar nuestro granito de arena. Por ahí en el 2025 hay competencias importantes, hay dos mundiales menores, hay un Mundial de Clubes, la Copa Oro, esperamos estar en estos torneos.

Ya estuvo en fase final de Copa Oro, es gratificante llegar a la final

En 2021 y 2023 dirigimos las dos finales, sabemos que es lo complicado que es dirigir por tercera vez la final, sin embargo estamos en la competencia. Nosotros vamos a hacer paso a paso. Esperamos estar en alguna de las ternas.

¿Qué ilusiona más, la Copa Oro o Mundial de Clubes?

Las dos competencias son buenas, son gratificantes, cualquiera de las dos son importantes. A nivel de FIFA tuvimos la participación en los Juegos Olímpicos.

El Mundial es el sueño pendiente

El 2025 sin duda va a ser importante para determinar qué hay de Said en el Mundial. Tenemos Eliminatorias, partidos internacionales, nosotros estamos siendo observados por visores internacionales que serán los que dicten nuestra participación internacional. Si no a inicios del 2025, será a finales del año los que decidirán nuestra participación en el Mundial.

El Mundial es la cúspide

Sí, sería el día de nuestra graduación, es el sueño de muchas personas que están detrás de mí, no solo es personal.

Retorna a la final y sacó muchas expulsiones

Sí, todas las finales tienen su propio afán, específicamente el Olimpia vs Motagua, sabemos que es bastante complicado. Nosotros estábamos en medio, intentando hacer todo lo justo posible, hoy por hoy nadie puede decir que el arbitraje en la final de vuelta, eso es importante porque al siguiente día nos levantamos con la frente en alto, sabiendo que fuimos lo más justo posible en ese partido.

Cuando vienen técnicos y jugadores dicen que hay árbitros que tienen camisas de equipos, ¿quieren manchar el arbitraje?

Es un ataque indirecto hacia ellos mismos, porque escudarse atrás del arbitraje significa mucho de la mediocridad de la persona puede tener. Yo hago responsable por mis errores, que ellos se hagan responsables por sus errores, a mí ningún equipo me sale a defender y te aseguro que a ningún otro compañero, ¿por qué?, porque si te equivocas acá, te ponen de tres a cuatro jornadas que la familia no podrá comer. Aquí los errores se nos desnudan, la tecnología desmiente cualquier situación y nosotros lo único que nos queda es trabajar fuerte.

Diego Vázquez dijo que había línea para favorecer equipos

Yo tengo 23 años de estar en el arbitraje y hasta hoy doy gracias a Dios que ningún dirigente del arbitraje y ni ningún federativo se ha acercado para hacer esto y esto. Ni a nivel nacional ni a nivel internacional.

¿Nadie le ha ofrecido dinero?

Hasta hoy gracias a Dios no, eso es importante, porque creo que la cara que representamos nosotros a nivel nacional e internacional dictamina lo que podría llegar a hacer. Si no te ofrecen es porque sabes que no vas a aceptar.

Olimpia vs Inter Miami, ¿están las puertas abiertas?

Todos los árbitros, que seguramente serán hondureños, le van a pitar ese partido, queremos estar en ese partido, no han habido acercamientos directos, esperemos que el que lo desarrolle lo haga de la mejor manera.