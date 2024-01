La advertencia de Xavi al Real Madrid previo a la final de la Supercopa

Desde la sala de prensa del Al-Awwal Park, escenario de la final, Xavi dijo tener “clarísima” la idea de juego y que esta “no cambia” aunque el equipo mantenga su clásico 4-3-3 o juegue con cuatro centrocampistas, como en la final de 2023.

En este sentido, el técnico del Barcelona aseguró que, sumar un cuarto efectivo en la medular, no depende de si Pedri es o no titular. “Pedri está al cien por cien, pero eso no depende para nada de él”, respondió.

En lo personal, Xavi reconoce llegar a esta Supercopa “más desahogado y tranquilo” que el año pasado, “porque ya hemos demostrado que el proyecto es ganador”. Pero también confesó que su equipo arriba a esta nueva cita “un poco menos en forma que el Real Madrid”.

“Esta es la realidad, tenemos que ser honestos, pero cuando rueda la pelota, aquí no hay favorito. La final estará al 50%. Es un Clásico, y no puedes prever nunca lo que puede pasar en un Clásico, y menos en una final”, comentó.

“Este es un Barça fuerte, les podemos competir. Estamos en un escenario ideal, a mí me extramotiva y vamos a darlo”, advirtió.