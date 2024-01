Duro ataque: “Vinicius juega en una liga de chiste, contra equipos fáciles”

Jamie Carragher y Gary Neville son dos de las leyendas de la Premier League encargadas de votar el mejor once de 2023 para el videojuego EA Sports FC 24. Ambos ex futbolistas lo hicieron ante las cámaras de Sky Sports sobre el césped de Villa Park, estadio del Aston Villa, equipo revelación esta temporada en Inglaterra.

La discusión entre ambos ex jugadores de la Premier League comenzó con la defensa de Jamie Carragher de incluir a Lionel Messi, actual ganador del último Balón de Oro: “El ganador del Balón de Oro es Messi. Es el mejor. Ganó el Mundial una semana antes de 2023 y no entra, pero quiere meter (Neville) a De Bruyne por cuatro meses. ¡Vamos, hombre!”.

En cambio, Gary Neville afirmaba que Leo Messi no debía de entrar y eligió a Vinicius, una decisión que no gustó para nada al ex del Liverpool: “El equipo del año de EA es de 2023 y el Mundial fue en 2022. Si fuera en 2023, Messi estaría. Pero no fue. En 2023, él cayó eliminado con el PSG en la Champions y luego jugó en Miami. Mi jugador elegido es Vinicius. Ha sido sensacional para el Real Madrid. Todos queremos a Messi y es impresionante, pero no le podemos elegir por lo que ha hecho en 2023”.

La respuesta de Carragher a la decisión de Neville fue contundente y lanzó un fuerte ataque contra Vinicius: “Yo escogí a Messi por la MLS, hizo goles increíbles. ¿Qué hizo Vinicius esta temporada?”. Neville contestó rápidamente que el brasileño “había marcado 18 goles y 17 asistencias en 44 partidos, eso son 35 contribuciones de gol”.

Carragher volvió a contestar con dureza: “Lo hizo para el Real Madrid jugando en una liga de chiste, en una liga de chiste ¿Qué ganó el Real Madrid? No ganó ni la Liga”.