  1. Inicio
  2. · Deportes

Barcelona vs Girona: así vivimos el triunfo in extremis de los culés en la Liga Española

Un gol de Ronald Araújo salvó al Barcelona y le dio el triunfo contra el Girona en LaLiga Española.

Barcelona, España.

Un gol del uruguayo Ronald Araujo, en el minuto 93, significó la victoria y el liderato para el FC Barcelona, que sufrió ante el Girona para ganar por 2-1 en un partido con dos caras.

Pedri adelantó al Barça en el minuto 13 y Axel Witsel equilibró el partido en el 20 con una espectacular chilena. En la primera parte, el Girona tuvo buenas ocasiones para adelantarse, pero en la segunda el Barça dispuso de unas cuantas opciones para resolver.

Sin embargo, la victoria llegó en el minuto 93, con un centro de Frenkie de Jong desde la derecha que desvió Ronald Araujo, que había salido en el minuto 82 y jugó desde entonces como nueve.

ASÍ VIVIMOS EL MINUTO A MINUTO:

El Barcelona llegó a 22 puntos en el primer lugar de la tabla de posiciones de la Liga Española, uno más que el Real Madrid.

ALINEACIONES TITULARES:

FC Barcelona: Szczesny; Koundé, Eric Garcia, Cubarsí, Balde; Casadó, Pedri; Lamine Yamal, De Jong, Toni Fernández; y Rashford.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón; Vitor Reis, Blind, Àlex Moreno; Bryan Gil, Arnau, Witsel, Joel Roca; Portu y Vanat.

Estadio: Olímpico Lluís Companys.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité extremeño).

Horario: 8:15 AM.

Transmite: VIX Premium / Tigo Sports y Sky Sports.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias