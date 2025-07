Marcus Rashford lo dejó claro: "Me gustaría jugar con Lamine Yamal"

Barcelona, España.

Rashford llega al Barcelona luego de sonar durante varios meses en el radar del club, principalmente por la no contratación de Luis Díaz y Nico Williams.

Algo curioso a mencionar es que, hace aproximadamente un mes, el delantero estuvo en una entrevista publicada con los youtubers XBuyer , en la que el jugador habló del Barcelona , especialmente de Lamine Yamal.

" Lamine está jugando en la élite con 17 años. No creo que hayamos visto esto antes", fueron las palabras de Marcus, refiriéndose al nuevo 10 del club catalán.

"Es difícil describir con palabras lo que está haciendo, porque no debería estar haciendo con 16 o 18 años. No creo que hayamos visto esto antes. No es normal lo que hace, porque, además, va a mejorar, por lo que no sabremos lo que diremos de él dentro de tres años. La mentalidad que tiene para naturalizarlo es otra de sus habilidades", agregó.