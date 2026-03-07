  1. Inicio
Flick va con canteranos y vuelven dos titulares: convocatoria del Barcelona hoy en Bilbao

El Barcelona visita hoy al Athletic Club de Bilbao y Hansi Flick presenta novedades en la convocatoria.

  • Actualizado: 07 de marzo de 2026 a las 08:03 -
  • Agencia EFE
Hansi Flick viaja con novedades en la convocatoria del Barcelona a Bilbao para enfrentar al Athletic Club.
Barcelona, España.

El delantero Robert Lewandowski ha recibido el alta médica y ha entrado en la convocatoria del Barcelona para enfrentarse este sábado por la noche al Athletic Club de Bilbao en San Mamés en el partido de la jornada 27 de LaLiga Española.

El internacional polaco se perdió el encuentro del pasado martes contra el Atlético de Madrid en la Copa del Rey a causa de un golpe sufrido durante el partido del pasado fin de semana contra el Villarreal, que le causó una fractura ósea en la cara interna de la órbita del ojo izquierdo.

Asimismo, Lewandowski se ha ejercitado esta semana con una máscara protectora y el técnico Hansi Flick ya confirmó el viernes en rueda de prensa que estaría disponible.

Las otras novedades son el regreso de Eric Garcia, baja por sanción ante el Atlético, y la presencia de los defensas del filial Xavi Espart y Álvaro Cortés para suplir las bajas de Alejandro Balde y Jules Kounde, que se unen a las ausencias de los también lesionados Frenkie de Jong, Andreas Christensen y Gavi.

CONVOCATORIA DEL BARCELONA:

PORTEROS: Joan García, Szczesny y Kochen.

DEFENSAS: Cancelo, Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Eric, Cortés y Xavi Espart.

CENTROCAMPISTAS: Pedri, Fermín, Casadó, Olmo, Bernal y Tommy Marqués.

DELANTEROS: Ferran, Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Roony y Rashford.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

