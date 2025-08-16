Primera polémica de la temporada: escándalo en gol del Barcelona vs Mallorca

El FC Barcelona ha empezado la temporada de la Liga Española 2025-2026 con polémica tras un gol a su favor que se tuvo que anular en el partido contra el Mallorca en el estadio de Son Moix.
El equipo de Hansi Flick ha comenzado la competición como terminó la pasada campaña: muy enchufado y arrasando a su rival. Raphinha abrió el marcador y Ferran Torres aumentó la cuenta, pero el segundo tanto está siendo muy comentado por lo que ocurrió en la jugada.
En el minuto 24, Lamine Yamal disparó desde muy lejos y el esférico impactó en la cara de Antonio Raíllo. El defensor cayó al suelo fulminado por el pelotazo.
El árbitro José Luis Munuera Montero observó al jugador desplomado, se llevó el silbato a la boca, pero decidió no pitar para detener el juego. El balón le cayó Ferran Torres que anotó un tremendo golazo con disparo desde el borde del área para firmar el 0-2.
🚨 ¡POLÉMICA EN SON MOIX!— El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) August 16, 2025
➡️ Raíllo estaba en el suelo tras un fuerte balonazo en la cara, pero el árbitro no paró el juego,
⚽️ Ferran siguió con la acción y terminó en gol su disparo.
¿Qué os parece? https://t.co/u9AOLdN0hk pic.twitter.com/wNOr88FGxs
Los jugadores del Mallorca no lo podían creer, reclamaban y el entrenador Jagoba Arrasate pidió explicaciones al árbitro, mientras el conjunto azulgrana apenas celebró el gol, esperando la decisión final de Munuera.
Las protestas pasaron factura en el Mallorca, la jugada terminó con amarilla para el técnico Jagoba Arrasate y el jugador Manu Morlanes, quien después se fue expulsado por una segunda amonestación.
El exárbitro español Eduardo Iturralde González explica la jugada polémica en Carrusel Deportivo: "El único que puede parar el partido es el árbitro. La jugada no es inmediata, el golpe en la cabeza es anterior y hay un despeje del Mallorca. Para la gestión del partido, le da mucho tiempo para parar el encuentro y preocuparse por la lesión del futbolista. Ha sido una gestión del partido que le ha pasado por encima".
⚠‼ @itu_edu sobre el gol de Ferran mientras Raíllo estaba tumbado en el suelo por un pelotazo— Carrusel Deportivo (@carrusel) August 16, 2025
🗣 "El problema es que entre el golpe en la cabeza y el gol pasa mucho tiempo, no es inmediata la jugada" pic.twitter.com/fkzOnKtlt2