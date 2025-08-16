Primera polémica de la temporada: escándalo en gol del Barcelona vs Mallorca

Mallorca, España.

El FC Barcelona ha empezado la temporada de la Liga Española 2025-2026 con polémica tras un gol a su favor que se tuvo que anular en el partido contra el Mallorca en el estadio de Son Moix.

El equipo de Hansi Flick ha comenzado la competición como terminó la pasada campaña: muy enchufado y arrasando a su rival. Raphinha abrió el marcador y Ferran Torres aumentó la cuenta, pero el segundo tanto está siendo muy comentado por lo que ocurrió en la jugada.

En el minuto 24, Lamine Yamal disparó desde muy lejos y el esférico impactó en la cara de Antonio Raíllo. El defensor cayó al suelo fulminado por el pelotazo.

El árbitro José Luis Munuera Montero observó al jugador desplomado, se llevó el silbato a la boca, pero decidió no pitar para detener el juego. El balón le cayó Ferran Torres que anotó un tremendo golazo con disparo desde el borde del área para firmar el 0-2.