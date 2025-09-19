Balón de Oro 2025: fecha, hora y lugar de la esperada ceremonia

París, Francia.

Ousmane Dembélé , del Paris Saint-Germain, y Lamine Yamal , del Barcelona, ​​son los dos jugadores que apuntan a ser los principales favoritos para quedarse con el Balón de Oro 2025.

El galardón que entrega la revista France Football tiene a todos con la incógnita sobre quién debería ser el máximo candidato a llevárselo, pues suenan varios nombres, pero dos, en principio, son los favoritos.

La ceremonia de la premiación del Balón de Oro está a pocos días de realizarse y el mundo del fútbol está expectante por saber quién será el próximo ganador del premio individual con más prestigio a nivel profesional.

Cabe mencionar que el año pasado, el actual jugador del Manchester City, Rodri, fue quien se quedó con el premio, superando al extremo del Madrid, Vinícius Júnior, que para muchos partía como el gran favorito.

Para ganar el Balón de Oro se requiere una combinación de rendimiento individual excepcional —como goles, asistencias y un impacto decisivo en el juego—, títulos colectivos importantes ganados con el club y la selección, y una excelente imagen pública, incluyendo el juego limpio y la clase dentro y fuera de la cancha.

¿Cuándo y dónde se entrega el Balón de Oro?

El Balón de Oro 2025 se entregará el lunes 22 de septiembre de 2025, en el Théâtre du Châtelet, en París.

¿Qué horario tendrá la entrega del Balón de Oro?

La ceremonia se iniciará a las 21:00 horas en Francia. Para los aficionados en Centroamérica, incluido Honduras, la transmisión podrá disfrutarse a partir de las 14:00 horas (2:00 pm), cuando se conocerá al nuevo ganador del galardón más importante del fútbol mundial.

¿Qué premios se entregarán en la ceremonia del Balón de Oro 2025?

El Balón de Oro masculino

El Balón de Oro femenino

El Trofeo Kopa masculino (al mejor jugador joven)

El Trofeo Kopa femenino (a la mejor jugadora joven)

El Trofeo Yashin masculino (al mejor portero)

El Trofeo Yashin femenino (a la mejor portera)

El Trofeo Gerd Müller masculino (máximo goleador en club / selección nacional)

El Trofeo Gerd Müller femenino (máxima goleadora en club / selección nacional)

El Trofeo Johan Cruyff masculino (mejor entrenador en club / selección nacional)

El Trofeo Johan Cruyff femenino (mejor entrenadora en club / selección nacional)

El Trofeo al Club del Año masculino

El Trofeo al Club del Año femenino

El Premio Sócrates