Auzmendi se sincera con OLÉ: equipo soñado y su gran sorpresa en Honduras

Luego de un gran torneo en el Ascenso, Auzmendi decidió probar suerte en el extranjero, por lo que en 2022 se marchó al Jaguares de la Primer División de Colombia, sin embargo, su carrera afuera del país comenzó con el pie izquierdo.

”En mi arranque en Colombia había arrancado bien, no era titular, pero venía entrando en casi todos los partidos, pero en un entrenamiento me pegaron una patada y me lesionaron. Después de eso, estuve parado tres meses y cuando estaba para volver había otro cuerpo técnico que no era el que me había llevado por lo que corría de atrás en el plantel. En medio de eso me salió la oferta de Olancho en Honduras y la tomé. Tenía muchas ganas de jugar. Fue lo mejor que me pasó porque pude encontrar mi mejor nivel”, inició contando ‘El Pistolero’ a OLÉ.

- Cuando te llegó la oferta de Honduras, ¿tenías idea de cómo era el fútbol ahí? -, le consultaron a Auzmendi, quien llegó primero a los Potros, club que vivía su primer torneo en la categoría absoluta del fútbol hondureño.

”Lo único que había visto era que los dos más grandes eran Motagua y Olimpia. Motagua había jugado con River, entonces más o menos lo conocía. A Olimpia también lo tenía visto por Pedro Troglio, que salió campeón varias veces. Pero más allá de eso, no conocía al equipo ni la ciudad a donde iba a ir, no pedí referencia ni nada, tenía muchas ganas de jugar y tomé la posibilidad sin pensarlo. Gracias a Dios después terminó saliendo todo más que bien”, comentó el goleador sudamericano.

Auzmendi tuvo su primera aventura en territorio catracho en el departamento más grande del país, aunque se topó con que vivía en una ciudad con síntomas de pueblo.

“Al principio cuando llegué a Olancho me costó bastante adaptarme. Más que nada porque yo venía de Buenos Aires. En Colombia también me tocó vivir en una ciudad muy linda en la que tenías de todo para hacer. En Olancho no hay para hacer, es una vida muy de pueblo, es entrenar y volver a tu casa porque no tenés nada más para hacer”, relató el ahora artillero del Motagua.