Es una imagen que un tiktoker ha compartido y que fue grabada en 2022, cuando su hijo todavía no había despegado en el Barça , y después de un Clásico que acabó con victoria blanca. Se le vio en las afueras del Santiago Bernabéu y el padre de Lamine sale muy feliz.

El padre de Lamine Yamal , Mounir Nasraoui , atendió a la prensa y habló por primera vez de ese video que circula en redes sociales en el que lucía una camiseta y una bandera del Real Madrid mientras apoyaba al equipo en el Clásico del 2022, cuando su hijo aún no jugaba con el primer equipo del Barcelona .

En la euforia del momento, Nasraoui habló para el micrófono de Gerard Romero en 'Jijantes TV' , dejando clara su postura sobre dicho tema tras acabar el partido de la Copa del Rey . "Aunque haya sido del Real Madrid, ¡me la pela! A mi quien me da de comer es el Barça" , declaró el padre de Lamine desde La Cartuja.

"No bueno, lejos de ayudarse este hombre, se la complica más. Que alguien le diga que si se guarda en su casa, deja a su hijo jugar y que él sea el que sobresalga, nadie le preguntará", "Me sentiría vergonzoso que tú hijo menor de edad te esté dando de comer, no hace falta montar tantos shows ni presumir" o "O apartamos al niño de su padre o lo perdemos en dos temporadas", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

Lamine Yamal también brindo unas declaraciones que desataron el enfado del madridismo tras la final, asegurando que no había forma de que el Real Madrid venciera al Barcelona, así les anotaran los goles que fueran.

"Hablando con Ronald Araújo en el hotel, le dije: 'si nos meten un gol, no pasa nada; si nos meten dos, no pasa nada, porque este año no pueden con nosotros'. Lo hemos demostrado, estamos muy contentos y Visca el Barça", dijo Lamine.