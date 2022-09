¡Real Madrid fulmina al Atlético y recupera el liderato de la Liga de España!

El Real Madrid tan solo necesitó 35 minutos y dos ocasiones para fulminar al Atlético de Madrid para vencerlo 2-1 en duelo correspondiente a la jornada 6 de la Liga de España.

Fue un derbi de Madrid marcado por la polémica en torno a las celebraciones de Vinicius y las declaraciones consideradas racistas hacia él

Gracias a esta victoria, los de Ancelotti recuperan el liderato al sumar 18 puntos desplazando al segundo puesto al FC Barcelona que tiene 16 unidades.

Aún sin Benzema, fuera del derbi, el Real Madrid es poderoso en su transición ofensiva, en su pegada, en los factores más fundamentales que determinan las victorias.

Allá por el minuto 18, en una sola ocasión, después de soportar la tormenta que descargó de inicio el Atlético, golpeó con la fuerza que lo hizo campeón de casi todo el pasado curso y que lo propone como el líder consolidado hoy por hoy en la Liga. Es contundente como nadie.

El líder no admite duda cuando golpea. No había aparecido en ningún momento por el área de Jan Oblak, reintegrado a la competición después de dos partidos de baja, pero no necesita nada del otro mundo, nada muy visible, para cambiar un duelo de repente, como hizo en el Metropolitano.

La jugada surgió y terminó en Rodrygo, cuyo remate de primeras, tras el exacto pase de Tchouaméni por encima de Felipe, transformó el derbi sin remisión.