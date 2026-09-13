Atlético de Madrid receta goleada: Futbolista de Concacaf brilla en la victoria

Madrid, España.

El Atlético de Madrid volvió a sonreír en LaLiga. El conjunto dirigido por Diego Simeone consiguió una importante victoria este domingo 13 de septiembre al imponerse con un contundente 0-3 a la Real Sociedad en el Reale Arena, en un partido que se mantuvo cerrado durante gran parte de la tarde y que terminó resolviéndose en los minutos finales. El marcador puede resultar engañoso por la diferencia final, ya que la Real Sociedad compitió de buena manera durante buena parte del encuentro y mantuvo al Atlético sin encontrar espacios claros en ataque. Sin embargo, los rojiblancos fueron mucho más efectivos cuando tuvieron sus oportunidades y terminaron castigando a los locales en el tramo decisivo. En el primer cuarto de hora de partido, la posesión de la pelota la tuvo el conjunto local, aunque la única ocasión de peligro la protagonizó Lee Kang-In en el minuto cinco con un disparo al primer palo que se marchó desviado.

Ya en la segunda parte, Carlos Soler se encontró un rechace de un saque de esquina en la frontal del área, pero su disparo raso fue atajado sin problemas por el guardameta rojiblanco. En el minuto 70, una combinación de pases entre Lookman, Jonathan David y Cardoso, el estadounidense terminó lanzando desde fuera del área un disparo que se marchó rozando el poste de la portería local. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse En el minuto 81, el Atlético de Madrid botó un saque de esquina que fue despejado por la zaga donostiarra. Sin embargo, en el intento de control de Ochieng, la pelota le golpearía en el brazo y el colegiado terminaría concediendo penalti a favor de los visitantes. El encargado de lanzarlo fue Alejandro Grimaldo y, tras hacer una pausa antes de golpear, engañó a Remiro y puso a los suyos por delante. En el minuto 90, Jonathan David puso el 0-2 a favor del Atlético de Madrid. El canadiense recibió la pelota dentro del área tras un contragolpe y tras recortar y eliminar de su oposición a Beitia, su disparo con la zurda terminó dentro de la portería local.

En la última ocasión del partido, Giuliano arrancaría con una conducción hacia portería y, tras recorrer muchos metros, anotaría el 0-3 en el marcador. Los datos de Sofascore reflejaron una de las particularidades que dejó el encuentro: la Real Sociedad tuvo mayor posesión del balón que el Atlético de Madrid, especialmente durante buena parte del compromiso. Sin embargo, ese dominio no logró traducirse en goles ni en el resultado final, ya que el conjunto donostiarra terminó cayendo 0-3 en Anoeta.

TABLA DE POSICIONES

Con esta importante victoria, el Atlético de Madrid llegó a 10 puntos en LaLiga y se colocó en la cuarta posición de la clasificación. El conjunto dirigido por Diego Simeone comienza a recuperar terreno después de un inicio de temporada con algunos tropiezos y ahora se mantiene en la pelea por los primeros puestos del campeonato español.

FICHA TÉCNICA: