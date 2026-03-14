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Güler se luce para el Puskas: su increíble golazo en paliza del Real Madrid

El jugador turco se destapó con un golazo desde propia cancha y cerró con broche de oro la goleada del Real Madrid ante Elche.

Güler se luce para el Puskas: su increíble golazo en paliza del Real Madrid

Arda Güler cerró con broche de oro la goleada del Real Madrid ante el Elche en la jornada 28 de la Liga Española.
Madrid, España.

Una verdadera joya. El Real Madrid goleó este sábado al Elche (4-1) en la jornada 28 de la Liga Española; un marcador que terminó cerrando el turco Arda Güler y lo hizo de una manera excepcional con un golazo desde propia cancha.

Fue un día redondo para el Madrid que venía de ganarle al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League, y ahora, nuevamente ante su gente en el Bernabéu consiguió tres nuevos puntos en la Liga Española.

Antonio Rüdiger abrió la cuenta en el 38' y seis minutos más tarde, Federico Valverde se destapó con un nuevo golazo para irse con la ventaja 2-0 ante Elche. Para la segunda etapa, Dean Huijsen apareció con un testarazo en el 66' y finalmente se vino la joya de Arda Güler en el 89'.

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El futbolista turco, con una demostración de que los de Arbeloa están con la flecha hacia arriba en este tramo de la temporada, se inventó un gol inverosímil, que solo pasó por su cabeza.

Disparo desde unos 60 metros de distancia, con Dituro adelantado, que se coló en la portería para el 4-1 definitivo antes de la visita a un Manchester City que, este sábado no pasó del empate a uno en el campo del West Ham.

Con este triunfo, el Real Madrid acorta distancias en la cima de la Liga Española con el Barcelona. Los blancos llegaron a las 66 unidades y están a solo un punto del conjunto azulgrana que juega este domingo ante el Sevilla.

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Redacción La Prensa
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