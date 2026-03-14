Güler se luce para el Puskas: su increíble golazo en paliza del Real Madrid

Madrid, España.

Una verdadera joya. El Real Madrid goleó este sábado al Elche (4-1) en la jornada 28 de la Liga Española; un marcador que terminó cerrando el turco Arda Güler y lo hizo de una manera excepcional con un golazo desde propia cancha.

Fue un día redondo para el Madrid que venía de ganarle al Manchester City en la ida de los octavos de final de la Champions League, y ahora, nuevamente ante su gente en el Bernabéu consiguió tres nuevos puntos en la Liga Española.

Antonio Rüdiger abrió la cuenta en el 38' y seis minutos más tarde, Federico Valverde se destapó con un nuevo golazo para irse con la ventaja 2-0 ante Elche. Para la segunda etapa, Dean Huijsen apareció con un testarazo en el 66' y finalmente se vino la joya de Arda Güler en el 89'.