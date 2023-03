Fuerte división en el arbitraje y denuncian a Óscar Velásquez

El arbitraje en Honduras está viviendo una lucha por cambiar nuevas autoridades, ya que las actuales no han mostrado dar ese paso para modernizar esta carrera y convertirla en profesional.

Además, en las últimas semanas han estado en el ojo del huracán debido a los constantes errores que han decidido en algunos marcadores.Un nuevo movimiento ha surgido dentro de los colegiados y se trata de una organización que busca la presidencia del Colegio Nacional de Arbitraje.

Active su cuenta de registro para tener acceso a navegación ilimitada

Hacen algunas denuncias sobre trabas que les han colocado las actuales autoridades al sentir que hay malestar dentro del gremio.Dentro de los silbantes, activos y algunos en el retiro que han formado la planilla actual están Óscar Moncada, Héctor Rodríguez, Shirley Perelló, Melissa Pastrana, todos internacionales y con gran carrera en el fútbol; también están los ya retirados, pero que se mantienen en la carrera como instructores dentro de las filiales: Rafael Izaguirre, de Choluteca, y José Cálix, José Sandoval, Hepafrodito Martínez, Rolando Vega y Melvin Cruz.

Este movimiento está pidiendo que se realicen elecciones dentro del colegio para elegir nuevas autoridades, pero denuncian que se han encontrado con la negativa de las actuales autoridades que presiden, Óscar Velásquez y José Benigno Pineda.

Dentro de la planilla que tienen organizada, ellos buscan que los árbitros puedan profesionalizar la carrera, tener un salario y buscar afiliación al Seguro Social. También, acercarse a las autoridades de la Federación para buscar implementar el VAR, algo que muchos países de la región lo tienen como prioridad, menos en Honduras, que está atrás.

“Es la primera vez en la historia que dentro de los árbitros se hace una propuesta para desarrollar el arbitraje”, contó Rafael Izaguirre, miembro de la filial de árbitros de Choluteca y candidato a la presidencia del colegio en este movimiento.

Graves denuncias

Tanto Rafael Izaguirre como José Cálix, dos de los que están impulsando un cambio en las autoridades arbitrales, lanzaron fuertes denuncias contra el actual presidente del Colegio Nacional de árbitros, Óscar Velásquez, y el presidente, Benigno Pineda.

“En nuestro país desde hace un par de años no se hacen trabajos de cancha con los árbitros. Los equipos de fútbol lo hacen, pero los silbantes no, solo es lo físico, y por eso se ve que hay muchos con falencias técnicas porque no encuentran ángulos para tomar decisiones. Tampoco hay instalaciones para realizar estos trabajos”, afirmó Izaguirre.Después de cada partido, cada árbitro tiene la obligación de dar el 10% de lo ganado al Colegio de Árbitros, pero denuncian que esa plata va a la cuenta personal de Óscar Velásquez.

Tanto Izaguirre como Cálix confirman que tiene pruebas de recibos.

“En el Colegio Nacional de Árbitros semana a semana se recibe el 10% del valor de los juegos. Si el juego cuesta 20,000 lempiras, 2,000 van al colegio semanalmente o jornada tras jornada. Nosotros desconocemos en qué se invierten estos fondos, no sabemos dónde está el dinero, solo nos dicen que se gastó en capacitación, pero no hay soporte. Es por eso que a nosotros nos interesa ese cambio en el Colegio para dar una auditoría forense para reestructurar la parte financiera”, explicó Izaguirre.

Luego remata: “Si el Colegio de Árbitros tiene personería jurídica, por qué el dinero llega a la cuenta personal de dos personas naturales, en este caso el presidente del Colegio de árbitros, Óscar Omar Velásquez, y del presidente de la Comisión Técnica, José Benigno Pineda Fernández.

¿Por qué el colegio no tiene cuentas como organización?”.Muchos árbitros han denunciado estas anomalías. Estas cuotas son obligatorias y por eso levantan la voz.

“El tesorero del Colegio de Árbitros es Armando Castro (árbitro actual), pero al consultarle, él no recibe depósitos ni dinero del Colegio. Él está como tesorero, pero solo como figura, porque los que administran estos valores son Benigno Pineda y Óscar Velásquez”.

Además, denunciaron que Óscar Velásquez tiene acaparado todo el poder en el arbitraje.

“Velásquez tiene siete cargos: presidente de la Filial de Árbitros de Tegucigalpa, presidente del Colegio Nacional de Árbitros, presidente de la Comisión, miembro federativo del Congreso de la Fenafuth, vicepresidente de la Asociación de Árbitros de Liga Nacional, asesor internacional de Honduras, que para llegar allí destituyó al compañero Ángel Fuentes y lo descabezó para ponerse él. Estamos ante una persona que corrompe el gremio por la cantidad de poder, y eso ha causado una división en el gremio porque no concebimos que una sola persona sea el dios del arbitraje nacional”, cerró Izaguirre.