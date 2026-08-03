Arbeloa lo saca del Real Madrid: lanzan comunicado y él se despide del club

Madrid, España.

El Real Madrid ha confirmado oficialmente este lunes el traspaso del delantero Gonzalo García al Fulham inglés, que entrena el técnico español Álvaro Arbeloa. El joven delantero llegó al Real Madrid en 2014 con tan solo 10 años y ha formado parte del club blanco durante once temporadas. En esta última teniendo más protagonismo con el primer equipo. Con la camiseta del primer equipo Gonzalo ganó un Mundial de Clubes y una Liga.

"Gonzalo siempre ha representado de manera ejemplar los valores del Real Madrid. Nuestro club le agradece su compromiso y su entrega en todos estos años", señala el club en su web. El Real Madrid, "que siempre será su casa, le desea a él y a su familia lo mejor en esta nueva etapa de su vida", agrega la entidad.La operación podría alcanzar los 40 millones de euros e incluye una cláusula en la que el Real Madrid se reserva el 30 por ciento de los derechos del futbolista madrileño. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Correo electrónico Suscribirse

Comunicado Oficial: Gonzalo. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 3, 2026

Gonzalo tiene el camino abierto para crecer como futbolista en la Premier League, siguiendo el mismo camino que su técnico, Álvaro Arbeloa, que regresó al Real Madrid tras destacar en el Liverpool con Rafa Benítez al frente.

Mensaje de Gonzalo tras su adiós al Real Madrid

"Doce años han pasado desde que el sueño de un niño pasó a no ser solo un sueño. Con la tranquilidad de haber dado siempre todo lo que tenía cada vez que vestí esta camiseta, me marcho con el corazón lleno de gratitud y con la certeza de que el Real Madrid siempre formará parte de quién soy. Me siento muy agradecido con todas aquellas personas con las que he compartido momentos inolvidables y me han ayudado en esta increíble etapa de mi vida. Y en especial, con todos vosotros, madridistas, quienes desde el primer día hasta el último me habéis hecho sentir vuestro cariño.

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