Andy Nájar sobre el regreso de Quioto a la ‘H’: “todos cometemos errores”

Miami, Estados Unidos.

Nueva convocatoria en la Selección

Venimos con alegría, con entusiasmo de poder hacer bien las cosas, no tuve la oportunidad de poder ver el partido ante Guatemala porque justo coincidía con el partido que tenía con el equipo. Venimos contentos y gracias a Dios estamos aquí.

Recta final en busca del Mundial

Entramos a un año que es la recta final, como lo dijo el profe, debemos tener todo lo que se pueda en la Selección, lo tomamos de la mejor manera, sabemos que nada va a ser fácil, confiamos en este grupo y que vamos a buscar el objetivo

Llamado de Romell Quioto

Todo jugador desea estar en la Selección, como lo dijo Romell. Él habló con el profe, pidió disculpas y todos cometemos errores en la vida y hay que saberlo asimilar, reconocer que cuando nos equivocamos debemos tener el derecho de pedir disculpas, espero que aporte lo mejor que siempre ha hecho en la Selección.

Partidos ante Bermudas

Sabemos que es una obligación estar en la Copa Oro, ya hemos tenido la oportunidad de enfrentar a Bermudas en la eliminatorias, así que no podemos ir confiados del resultado que sacamos en los partidos pasados, vamos con todo y esperamos estar en la Copa Oro.

Rueda dijo que dependen de los legionarios

Creo que eso siempre ha sido así, en toda Selección dependen mucho de los legionarios, no solo en Honduras sino que también en otras selecciones, esperan más del que está jugando afuera que del jugador nacional, pero eso no quita que el jugador de Liga Nacional tiene que estar preparado para tomar las oportunidades de la mejor manera. Nosotros venimos con el entusiasmo de poder aportar y hacer bien las cosas.

Bajo nivel de la Liga Nacional de Honduras

En varias ocasiones yo lo comenté, pero bueno, no podemos pedir más, es lo que hay en el país, no sé cómo se podría resolver problemita, pero están mejorando las canchas y eso para el jugador hondureño es muy importante. Igual, si ustedes ven las canchas aquí en Estados Unidos son totalmente diferentes, a uno como jugador le ayuda a pensar más rápido, a tomar decisiones más rápido y eso creo que pesa, no tener ese tipo de canchas en nuestro país, esperamos siga mejorando.