¿Volverá a Olimpia? André Orellana revela broma que le hacen en el León

Pieza clave en Marathón: “Me he ganado la confianza del cuerpo técnico y de mis compañeros, hemos respondido y esperamos terminar de la misma forma. Esa fue mi apuesta cuando vine a Marathón a ganar un puesto y no hay sido facil”.

Vuelve a Olimpia: “Lo de mi regreso a Olimpia no está definido y vamos a ver las posibilidades al final del torneo”.

Ganarle a Olimpia: “Todo es posible, así como ellos quieren ganar nosotros también. Espero que demos un gran juego y hay que darlo todo”.

Amistad con los jugadores de Olimpia: “Claro, desde pequeño estoy ahí y tengo muchos años de estar con ellos y creo que tenemos una linda amistad. Fíjate qué pasó hablando seguido con Edwin (Rodríguez), ‘Patón (Mejía), Edrick (Menjivar) y (Brayan) Moya y me dicen que me ven bien o bromean que no les marque o casas así (risas)”.

Marca a Bengtson y Benguché: “Los conozco bien y ellos a mí, conocemos nuestras debilidades y fortalezas, de ahí se puede partir y ver cómo resulta todo”.

Mensaje a la afición de Marathón: “Esperamos que así como nos han exigido todo las temporadas podamos entregarles el título”.