André Orellana revela detalles de su pelea con Beckeles y Troglio; ¿qué pasó?

San Pedro Sula, Honduras.

—¿Cómo has estado durante todos estos meses sin poder tenerla oportunidad de jugar fútbol?

Ha sido un largo proceso, creo que ya son casi ocho meses, aparte de los malos días me ha servido como retroalimentación y determinación para poder seguir adelante.

—¿Qué pasa por tu cabeza luego del proceso tras la rotura de ligamentos cruzados ya que estabas acostumbrado a jugar en Platense y Marathón?

Fue un golpe muy duro, algo que no me lo imaginé, se sabe que el futbolista está propenso a que sucedan este tipo de cosas. Ya pasando los días lo acepté de una buena manera, le puse mucha fuerza de voluntad y el peor momento ya pasó, ahora ya casi está finalizando todo. Creo que la próxima semana me darán ya el alta médica.

—¿Qué has podido reflexionar luego de lo que te pasó?

Esta etapa me ha hecho madurar bastante, me hizo entender muchas cosas, que el fútbol no es para siempre y que en cualquier momento pueden pasar este tipo de situaciones. Además me dió la oportunidad de estar más cerca de mi familia.

—¿Estás cómodo en Olimpia?

Sí, el equipo me ha dado el respaldo luego de la lesión y, como tú dices venía de Marathón jugando casi todos los minutos, en Platense también, desde que llegué a Olimpia todo me ha costado un poco, pero no bajo los brazos y ahorita que me recuperé voy a seguir luchando.

—Te hacía la interrogante por eso, por las participaciones que estás acostumbrado a tener.

Correcto. No soy de esos jugadores que se conforman solo con estar. Desde que llegué a Olimpia cuando era muy joven siempre pedí jugar y tras la llegada Pedro Troglio me dio la confianza, en el último torneo recuerdo que jugué semifinales y la final, a pesar de las expulsiones y de una que otra lesión. Pienso en el último torneo que estuvo iba a jugar mucho más, pero me rompí los ligamentos y pues ni modo, tocó asimilar.

—Ahora mismo me recuerdo aquella expulsión tuya en el Yankel Rosenthal, le diste la vuelta al mundo, ¿qué te pasó en ese momento?

No es algo de qué apenarse, uno es defensa y es algo del día a día. Con los compañeros lo tomamos en broma. Fue una jugada del momento, de calentura. El defensa que no tiene su carácter o personalidad no come, eso sí, hay que controlar las emociones. No solo porque sucedió eso yo voy a bajar mi juego y voy a ser distinto.

—¿Cuántas veces viste la falta?

La miré bastante ese día que sucedió y dije ‘qué ácido está eso’. Es parte del fútbol.