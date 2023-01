“Se equivocó”, Ancelotti sobre el ‘escape’ de Tchouaméni

Carlo Ancelotti, técnico italiano del Real Madrid, aseguró que su jugador Aurélien Tchouaméni se equivocó por marcharse a París a ver un partido de la NBA, el pasado jueves, mientras estaba jugando su club en la Copa del Rey, pero dio el tema por zanjado tras la disculpa del centrocampista francés.

Ancelotti desconocía el viaje de su jugador a París el pasado jueves, para presenciar el partido de la NBA en Europa que enfrentaba a los Chicago Bulls y los Detroit Pistons, a la misma hora que el Real Madrid se jugaba su continuidad en la Copa del Rey, en el estadio de La Cerámica ante el Villarreal.

“Ha hecho pública su disculpa, creo que se ha equivocado”, reconoció en rueda de prensa Ancelotti cuando fue preguntado por el centrocampista francés, que sigue de baja por una lesión en el sóleo.

“Se ha disculpado públicamente con compañeros y afición. Es un chico joven que se ha equivocado una vez y el tema se ha acabado. El jugador está recuperando y ojalá pueda volver pronto la próxima semana”, añadió el técnico madridista esperando el regreso de su jugador.

Disculpas de Tchouaméni

El centrocampista francés del Real Madrid, pidió disculpas en sus redes sociales tras su viaje a París para presenciar en directo el partido de la NBA entre Chicago Bulls y Detroit Pistons, a la hora que el club jugaba la Copa del Rey ante el Villarreal.

“Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho”, escribió Tchouaméni en su cuenta oficial de Twitter.