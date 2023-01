El sentido mensaje de la esposa de Dani Alves tras detención

Tras la detención de Dani Alves, por presunta agresión sexual, los medio de comunicación fueron a la búsqueda de su esposa, Joana Sanz y ella decidió enviar un sentido mensaje sobre la situación.

“Pido por favor a los medios de comunicación que están fuera de mi casa que respeten mi privacidad en este momento. Mi madre ha fallecido hace una semana”, publicó Joana en su Instagram.

Y agregó: “apenas he empezado a asumir que ella ya no está como para que me atormenten con la situación de mi marido. He perdido los dos únicos pilares de mi vida. Tengan un poco de empatía, en vez de buscar tanta noticia en el dolor ajeno, gracias”.

Esto sucedio después de que la jueza de instrucción acordó el ingreso en prisión sin fianza de Dani Alves, acusado de un delito de agresión sexual, por violar presuntamente a una mujer en un baño privado de una discoteca de Barcelona la noche del pasado 30 de diciembre.