Ancelotti responde a Simeone y lo pone en su sitio por pedir sanción para Courtois

Ancelotti, sin querer aludir a las declaraciones de Simeone y del capitán del Atlético de Madrid, Koke Resurrección, expresó su manera de ver la situación tras la polémica.

“Hablar de otras cosas de lo que ha pasado es desviar el tiro y el tiro es que los violentos, no solo del Atlético, de cualquier equipo, no pueden estar en un campo. El fútbol no necesita estos personajes, son innecesarios. Es mejor que se queden en otro lugar donde no sean peligrosos. Da igual el club, los violentos es mejor que nos dejen en paz”, manifestó.

De lo que no opinó Ancelotti al ser preguntado fue de lo ocurrido al final del partido, cuando, tras estar 22 minutos el juego detenido por los objetos lanzados desde el fondo sur del Metropolitano, los jugadores del Atlético de Madrid fueron a aplaudir a los aficionados que estaban en esa zona.