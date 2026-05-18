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Ancelotti tomó decisión con Neymar: Brasil confirma su convocatoria para el Mundial

La Selección de Brasil confirmó este lunes su convocatoria final para el Mundial 2026 y Ancelotti toma decisión con Neymar.

  • Actualizado: 18 de mayo de 2026 a las 15:16 -
  • Agencia EFE
Ancelotti tomó decisión con Neymar: Brasil confirma su convocatoria para el Mundial

La Selección de Brasil contará con Neymar para el Mundial 2026.
Río de Janeiro, Brasil.

OFICIAL. Neymar, la gran sorpresa tras más de dos años y medio ausente de la Canarinha, fue convocado este lunes con la selección de Brasil para disputar el Mundial 2026 junto con los delanteros Vinícius Júnior y Raphinha, estrellas de Real Madrid y Barcelona, y Endrick.

La lista de 26 convocados para el Mundial, que se disputará a partir del próximo mes en Estados Unidos, México y Canadá, fue anunciada por el seleccionador brasileño, el italiano Carlo Ancelotti, en una concurrida y vistosa ceremonia en el futurista Museo do Amanha, en Río de Janeiro, ante 700 periodistas de 14 países.

La inclusión de Neymar en la lista fue una sorpresa debido a que el atacante del Santos nunca fue convocado con la selección desde que Ancelotti asumió el comando de la Canarinha, hace exactamente un año.

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El entrenador italiano siempre aclaró que solo convocaría a futbolistas en 100 % de sus condiciones físicas, algo que Neymar no había conseguido desde su llegada al Santos el año pasado y tras superar una serie de graves lesiones en la rodilla.

Los presentes festejaron con todo la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026.

Los presentes festejaron con todo la convocatoria de Neymar para el Mundial 2026.

 (Foto EFE)

Otras sorpresas de la lista fueron el portero Weverton (Gremio), que no venía siendo tenido en cuenta, y el juvenil Rayan (Bournemouth-GBR), una de las grandes revelaciones del fútbol brasileño de los últimos tiempos.

Los grandes ausentes, que se perderán el Mundial por graves lesiones tras haberse ganado la confianza de Ancelotti, son los atacantes Estêvão (Chelsea) y Rodrygo (Real Madrid), y el defensor Éder Militão (Real Madrid).

Los convocados para el Mundial 2026, en el que Brasil intentará ganar su sexto título tras los obtenidos en 1958, 1962, 1970, 1994 y 2002, se concentrarán a partir del 27 de mayo en el centro de alto rendimiento que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) tiene en Teresópolis.

La Canarinha disputará un amistoso con Panamá el 31 de mayo en el estadio Maracaná para despedirse de sus aficionados y al día siguiente pondrá rumbo a Estados Unidos.

Durante su preparación en ese país, Brasil se medirá con Egipto el 6 de junio en Cleveland, en el último test antes de su debut en el Mundial.

La Canarinha disputará en territorio estadounidense toda la primera fase del certamen.

La Selección de Brasil debutará en el Grupo C el 13 de junio frente a Marruecos, en Nueva Jersey, y luego se enfrentará con Haití el 19 de junio, en Filadelfia, y jugará ante Escocia, cinco días después, en Miami.

Convocatoria de Brasil para el Mundial 2026

Porteros: Alisson (Liverpool-GBR), Ederson (Fenerbahçe-TUR) y Weverton (Gremio).

Defensas: Danilo (Flamengo), Wesley (Roma-ITA), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit-RUS), Marquinhos (PSG-FRA), Gabriel Magalhães (Arsenal-GBR), Bremer (Juventus-ITA), Leo Pereira (Flamengo), e Ibáñez (Al-Ahli-SAU).

Centrocampistas: Casemiro (Manchester United-GBR), Bruno Guimarães (Newcastle-GBR), Fabinho (Al-Ittihad-SAU), Lucas Paquetá (Flamengo) y Danilo Santos (Botafogo).

Delanteros: Vinicius Jr. (Real Madrid-ESP), Raphinha (Barcelona-ESP), Gabriel Martinelli (Arsenal-GBR), Luiz Henrique (Zenit-RUS), Igor Thiago (Brentford-GBR), Endrick (Lyon-FRA), Matheus Cunha (Manchester United-GBR), Neymar (Santos) y Rayan (Bournemouth-GBR).

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