Ancelotti: “Si no tienes miedo, te enfrentas al león pensando que es un gato”

En un clásico no existen favoritos para el técnico italiano, que mostró respeto en todo momento por el Barcelona y dejó elogios al rival: “Es un partido especial. No sé quien llega mejor porque los últimos partidos del Barcelona fueron buenos. No hay un favorito, hay muchas cosas que determinan el partido, no solo lo técnico y el físico. La motivación y el compromiso colectivo son muy importantes”.

Para Ancelotti el duelo entre Barcelona y Real Madrid no es un pulso entre Ansu Fati y Vinicius Junior como referentes. “Todavía los dos son jóvenes, tienen que demostrar lo que pueden hacer en sus carreras”, opinó, y resaltó que la grandeza del duelo no se rebaja por la pérdida de estrellas.

“Es un partido entre dos equipos que siempre estarán entre los mejores del mundo. No está Cristiano y no está Messi, cambian las plantillas y llegan otros jugadores, pero no cambia que los dos equipos lucharán por la competición como siempre”, dijo.

Tiene una espina clavada en el estadio del Barcelona Ancelotti, donde nunca ganó con tres equipos que lo visitó. “Son tres puntos importantes pero no decisivos. Nunca he ganado en el Camp Nou, es hora de ganar. No será fácil pero son tres puntos que tenemos que luchar para ganarlos si queremos ganar la Liga”.