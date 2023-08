Amado Guevara revela por qué no aceptó la propuesta de Rueda en la Selección

”El Lobo” fichó por el Carolina Core FC que el próximo año formará parte de la MLS Next Pro y es la principal razón por la que no atendió el llamado de Reinaldo Rueda a la Selección de Honduras.

“La verdad que de parte de los federativos no he tenido ninguna comunicación, quien sí lo hizo fue el profe Rueda, justamente hace unas semanas, le dije que ya tenía este compromiso, él lo entendió, me apoyó y yo en lo personal estoy contento pensando en lo que viene. Desde que salí del proceso con el profesor Pinto no volví a ser contactado por Fenafuth”, reveló Amado en el programa El Cafecito Deportivo.

Guevara debutó en estas índoles en el proceso mundialista de Rusia 2018 cuando fue la mano derecha de Jorge Luis Pinto en la Bicolor, dirigiendo algunos juegos como primer entrenador; después vivió una corta aventura como técnico de Puerto Rico.

“Después de haber terminado mi ciclo con Puerto Rico decidimos poner prioridades a asuntos familiares, hace algunos meses cumplido un objetivo con mi esposa volvimos a abrir la puerta a dirigir y continuar mi carrera como entrenador. Tuve varias opciones en diversos países, una de las que tuve fue esta”, contó el ‘MVP’ de la Copa América 2001.