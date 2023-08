“Chelito”: su primer año con Marathón y lo mejor que le ha pasado hasta ahora

San Pedro Sula, Honduras.

A más de un año de haber pasado de ser cortador de piñas a formar parte de Marathón en la Primera División de Honduras, la vida le ha cambiado mucho a Francisco Martínez. El futbolista verdolaga jugaba para un equipo de tercera división cuando fue convocado por el exseleccionador Diego Vázquez a la Bicolor, lo que se convirtió en una gran sorpresa.

Martínez hace varias reflexiones sobre su pasado, presente y visión sobre su futuro y se pronunció acerca de su experiencia en Estados Unidos, en donde tuvo la oportunidad de compartir con el hndureño Mauricio Dubón. El “Chelito” considera que el beisbolista hondureño de los Astros de Houston , fue muy certero al conocerlo y saludarlo. “Él me dijo que él fútbol me ha cambiado la vida y en realidad eso me pasa, es mi realidad, para bien”, reveló Francisco Martínez sobre una de sus experiencias en Estados Unidos, en donde conoció a Dubon. El volante comenta que la vida le ha cambiado a él, a su entorno familiar y hasta algunos de sus amigos, excompañeros cortadores de piña, actividad que realizaba en su pueblo Santa Elena, Santa Cruz de Yojoa, antes de ser jugador profesional. “Me alimento mejor y a mis hijos, les puedo dar cosas que no les daba antes. Anteriormente solo podíamos comer lo básico, carne consumíamos de vez en cuando, era como un lujo, ahora la comemos más seguido”, confesó el futbolista verdolaga. El “Chelito” llega a la sede en su carro adquirido producto del sudor que deja en la cancha y en los entrenamientos, pero no olvida cuando un amigo que le daba trabajo como cortador de piñas le prestaba su vehículo y el Chelito lo disfrutaba y soñaba con comprar su carro propio, pero era muy difícil ,el salario no le ajustaba.

“Varios sueños se me han hecho realidad. Él que me prestaba el carro es mi amigo, pero lo considero mi hermano. Ahora lo subo al mío y cuando voy a Estados Unidos le traigo un regalito. Él ha estado conmigo todo el tiempo”, confesó. Ahora le apuesta a mejorar su casa porque está consciente que la carrera del futbolista es corta. “No malgasto el dinero”, asegura el futbolista verdolaga. “Yo disfruto cada momento porque me ha costado años llegar hasta aquí”, contó el Chelito Martínez. Añade que la afición dice que en pocos meses ha disfrutado de cosas bonitas, pero recuerda que antes vivió sueños e ilusiones rotas. “Ha sido muy duro lo que me ha tocado vivir, pero al ser humano tarde o temprano le llegan las oportunidades”, relató. Cree que su virtud ha sido perseverar y saber esperar. “Pienso que si hubiera comenzado a jugar más joven estuviera tal vez jugando en el extranjero, en Europa”. Disfruta el momento, no se lamenta por no haber llegado antes, se siente dichoso de haberse ganado el cariño de la afición de Marathón en tan poco tiempo. “Ha sido bonito, no me culpo porque anteriormente no llegué o no se me brindó la oportunidad. No vivo con ansiedad el presente. Desde que vine aquí me he ganado el corazón de la afición del Marathón. Solo Dios puede dar estos privilegios. Yo les doy mi tiempo y mi cariño también, les doy autógrafos cuando me lo piden. No me quiero ir de aquí sin darles la décima copa. La afición del Marathón es de las más grandes del país. Siento su apoyo cuando entró al campo o salgo de cambio. Me siento en casa cuando jugamos en nuestro estadio Yankel Rosenthal”.

Su gran sueño es ser campeón con Marathón, no se quiere ir del equipo sin vivirlo, sin lograrlo. “Esta gente, esta afición sufre por este equipo, nos apoya y merece que le demos un título, primero Dios lo logremos porque este equipo fue el que me abrió las puertas”, expresó. ¿Y cómo ha sido batallar con la fama? “He mantenido los pies en la tierra, mantengo la humildad, conservo mi familia y no olvido los que han estado conmigo en los buenos y malos momentos “. Luego agrega: “no me olvido de donde vengo y a la afición le gusta eso. La gente me pregunta qué se siente ser famoso pero les respondo que eso yo nunca lo he sentido. Sí, es bonito recibir su cariño, me quieren, donde quiera que voy me tomo fotos cuando me lo piden, también les dedico mi tiempo. Es algo lindo pero yo lo he sabido asimilar. Es algo normal, hoy puedes estar arriba y mañana abajo . Es algo bello pero hasta ahí nomás”. ¿Qué es lo mejor que le ha pasado hasta ahora? “Venir aquí al Marathón y debutar en la Liga Nacional porque ganarse la confianza de los entrenadores y compañeros no es fácil . Ha sido bonito también hacer muchos amigos”. El juego que más ha disfrutado es el que vencieron al Real España 2-0 y el que más ha sufrido fue el que empataron contra Olimpia el torneo pasado pero quedaron eliminados en semifinales por diferencia de goles. “El fútbol da revanchas, podemos hacerlo mejor este campeonato, queremos estar en la final de este torneo. En este equipo se pide el título en cada entrenamiento”, detalló. No duda en responder cuál es el rival al que más le gusta enfrentar. “Me gusta jugar contra ellos porque cuando yo no estaba en Liga Nacional era Motagua y eso me motiva más, quiero jugar contra ese equipo”. Sin embargo el partido que más celebra al ganarlo es contra el Real España, “debut contra ellos, no fue un buen inicio porque entre cuando estábamos perdiendo 2-0 con un hombre menos, pero siempre recuerdo ese partido”. No niega que ante el vecino duele perder y es lindo ganar para celebrar. “Es el clásico de la ciudad, se puede perder con cualquiera menos contra Real España, es la exigencia de la directiva y del cuerpo técnico” Chelito, ¿y para usted cuál es el mejor jugador de Liga Nacional? “Me gusta bastante el juego de José Mario Pinto, si tuviera poderes se le quitaría al Olimpia, es además una gran persona, lo he tenido como compañero en la Selección”.