Samudio responde a la afición olimpista y ¿se considera ídolo de Marathón?

Samudio, ¿qué has hecho para ganarte el respeto y cariño de la afición?

“Bueno, trato de mantenerme un jugador como cualquiera, como todos. Trato de apoyarme en mis compañeros para mostrarme férreo en los juegos. También no me considero una figura importante sino un jugador más, como cualquiera, como todos. Cuando me pongo la camisa del Marathón siento que no es un suéter cualquiera sino también el alma de toda la gente que viene a apoyarnos, eso me ayuda y me motiva al máximo, por eso muestro esa entrega “.

¿Hoy por hoy te consideras ídolo de los hinchas verdolagas?

“No, no, no me considero un ídolo del Marathón, para nada, para convertirme en eso hay que ganar cosas importantes para el equipo como se lo han ganado los jugadores ídolos de la institución. Para ser ídolo me falta mucho. Sí es bonito que la gente corea mi nombre en los partidos. Me han demostrado su cariño en las redes sociales y en el estadio, la afición lo nota y por eso me apoyan de esa manera. Quién no va a querer serlo de una afición como esta, ojalá en algún momento pueda serlo”.

En este torneo Apertura Marathón perdió 1-0 contra el Olancho y venció 2-0 al Vida, pero el seleccionado panameño considera que el equipo tiene más cuerda.

“Es difícil detallar o calificar el equipo porque han venido buenos jugadores y se han ido muchos, ahorita estamos jugando con la base que es muy buena, nos entendemos a la perfección. Todavía el técnico está viendo jugadores y evaluando cómo se comportan algunos refuerzos mientras son inscritos para jugar. Falta afinar algunos detalles pero también hay que tomar en cuenta que los rivales juegan, en algún momento te pueden ganar la partida. Falta para ver el verdadero Marathón “, comentó.

El exjugador del Club Atlético Independiente de su país, reconoce que después de cinco años de no lograr un título, siente la presión de ser campeón, la afición lo pide.

“Los equipos grandes se hacen valer por los títulos y nos toca a nosotros pelearlos para acortar distancias de tantos años “.

El guardián, quien acaba de firmar contrato hasta el 2026, no se considera en este momento el mejor de la Liga hondureña pese a sus grandes actuaciones.

“Respeto mucho la labor de los demás colegas de los otros equipos de la Liga, solamente me considero un jugador que doy todo por Marathón y sudo la camiseta”, expresó.