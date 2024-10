El sorprendente testimonio de Alberth Elis sobre el día que casi muere: “El dinero y la fama no te da la felicidad”

Alberth Elis dio su impactante testimonio de vida en la congregación Fresca Unción donde fue impactante en sus declaraciones sobre ese momento que lo marcó y cambió para siempre.

“Después de eso (el golpe en la cabeza) recuerdo que cuando ya todo estaba regresando a mi mente, cuando me iba recordando quién yo era, que era un jugador de fútbol, hondureño... me acuerdo que yo me puse frente al espejo y me dije ‘¿Que hubiese pasado si yo hubiese muerto ese día? ¿Cómo yo he vivido mi vida?, me pregunté’”, sostuvo.

Y agregó: “Me di cuenta que hay muchas cosas que nosotros pensamos que son importantes, que no cuentan ni valen para nada. Ahí me di cuenta que era lo más importante y lo más importante es tener a Dios en nuestros corazones para ganarnos la salvación, lo más importante es pasar el mayor tiempo posible con nuestras familias, con las personas que nos aman. Desde ese día yo dije que nunca me voy a volver a soltar de Cristo, yo siempre lo voy a tener en mi corazón porque me di cuenta que sin Él no somos nada, al final lo más importante en la vida es Dios y el único que nos puede dar felicidad es Dios, aún teniendo dinero”.