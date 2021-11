Alberth Elis da las claves que debe usar el Girondins de Burdeos para ganar al PSG

El atacante también habló de las diferencias de la Liga francesa con otras competiciones en las que ha jugado. “Hay un gran nivel de fútbol, es muy diferente a las Ligas que he jugado y estoy tratando de adaptarme lo más rápido posible al estilo de juego de la Ligue 1, es mucho más rápida, más fuerte que donde he estado antes. Un nivel muy rápido, muy fuerte, el árbitro deja jugar mucho, no pita muchas faltas, es algo diferennte a las ligas que he estado”.

Elis ya es uno más en la plantilla del Burdeos. “Voy muy bien, me voy sintiendo mucho mejor, conociendo a mis compañeros y eso es lo más importante, poder conocer al grupo y sentirme más cómodo dentro del campo”.

MOTIVADOS ANTE PSG

Contarán con el apoyo de sus aficionados frente al PSG. “Siempre es motivante jugar con un estadio lleno, va a ser importante lo que hagamos nosotros dentro del campo, vamos a estar con la afición, debemos hacer un buen juego y tratar de sumar de a tres, en casa siempre es importante ganar sin importar quien sea el rival”.

El equipo blanquiazul llega animado al duelo tras su victoria en la fecha pasada ante Reims. “Ha sido un triunfo que a todo el equipo le ha venido muy bien, llegamos muy motivados y en buena forma para el partido del sábado y eso va a ser muy importante para todo el equipo”, declaró Elis.

“Estamos en nuestra casa y sería lindo poder ganar un juego como este y sabiendo que estamos necesitados de puntos por la posición en la que estamos en la tabla, para nosotros es importante salir a buscar ganar este juego”, finalizó.