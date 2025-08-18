Nuevo fichaje del Olimpia revela que fue compañero de campeón del mundo

Tegucigalpa, Honduras.

Mulet, quien se define como un volante mixto con buen manejo de pelota y agresividad a la hora de marcar, confesó que apenas recibió la propuesta de Olimpia , no dudó en aceptar. "Vi que era un equipo muy grande y tenía ganas de agarrar este desafío", afirmó.

El nuevo fichaje del Club Deportivo Olimpia , Agustín Mulet, fue entrevistado por HRN a su llegada al país, donde expresó su entusiasmo por enfrentar este nuevo reto en su carrera. "Lo primero que quiero es conocer al grupo, hablar con el técnico, con los compañeros y empezar a entrenar", declaró el mediocampista argentino de 25 años.

La afición merengue no tardó en hacerlo sentir bienvenido, y el jugador lo reconoció durante la entrevista: "Vi que es un club con mucha gente, me lo hicieron saber ahí en las redes sociales, con muchos mensajes de apoyo, de bienvenida". Además, dejó en claro que su ambición está intacta y que quiere estar a la altura del reto: "Me da más ganas de demostrar lo que yo puedo dar en la cancha".

¿Qué sensaciones sientes? ¿Qué vibraciones sientes ahora mismo?

Lo primero que quiero es conocer al grupo, hablar con el técnico, con los compañeros y empezar a entrenar.

Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

¿Tuviste la oportunidad de ver el Clásico donde empató tu nuevo equipo, Olimpia empató 0 por 0 con Real España?

No pude verlo porque estaba viajando, pero lo seguía por el teléfono.

¿Qué has escuchado de Olimpia? ¿Qué has detectado? ¿Qué te ha metido en el festival de Olimpia?

Vi que es un club con mucha gente, me lo hicieron saber ahí en las redes sociales, con muchos mensajes de apoyo, de bienvenida. Así que me gusta el desafío así grande, que tenga mucha gente, que el club sea grande también.

¿Cómo se da tu contacto con Olimpia? ¿Cómo se comunican con vos y cómo se dieron esos detalles para venir hoy?

No sé, el tema lo manejó mi representante, así que nada, cuando me comentó esta situación yo le dije que sí, porque vi que era un equipo muy grande y tenía ganas de agarrar este desafío.

¿De la afición de Olimpia has escuchado, has visto videos, no?

No vi videos, pero ahora cuando llegue al hotel me voy a poner a mirar.

Y contame, esos mensajes que te cayeron, ¿qué comentarios te decían?

No, todo bueno, de bienvenida, que llegamos a un club muy grande y nada, sé que tengo que estar a la altura.

¿Cuántos años tenés?

25.

Físicamente, ¿cómo vienes?

Bien, bien, estuve haciendo pretemporada allá en Uruguay, así que para cuando el técnico me quiera voy a estar.

¿Cuándo fue tu último partido oficial y cuánto jugaste?

El último partido fue con Peñarol, torneo Intermedio, hace unas 2, 3 semanas más o menos, y fue 85 minutos.

O sea que si Eduardo Espinel, el próximo sábado, que juega Olimpia con Platense. Si te dice Espinel "vas a entrar en el segundo tiempo o en el primer tiempo de titular", ¿estás listo, preparado?

Sí, obvio, vengo ya con las ganas de jugar, así que para lo que él quiera yo voy a estar disponible.

¿Y has hablado con él, no? ¿Has tenido alguna comunicación?

Sí, sí, me llamó ayer en la tarde y estuve hablando con él.

¿Qué fue esa plática que tuvieron?

No, me comentó un poco de lo que es el club, los compañeros, el grupo, todo, así que nada, contento porque voy a encontrarme con un grupo bueno, me dijo.

Bueno, ahora preguntarte, ¿qué número usaste en ese último equipo?

Claro, el 21, pero tengo ganas de cambiar ese número, así que no sé cuál estará disponible y voy a hablar ahí con la utilería a ver cuál puedo usar.

El 21 ya está ocupado, la tiene Josman Figueroa en Olimpia, pero dijiste que querés cambiarlo. ¿Qué número te gustaría usar?

Pues no sé, tengo que ver cuál está disponible primero.

Pero si yo te pregunto, ¿cuál te gustaría, cuál se te viene a la mente, cuál sería?

Mirá, a mí me gustaría usar el número 5.