Agustín Auzmendi responde contundente si tiene ofertas de un grande de Argentina

Inicia el torneo contra Lobos, ¿Qué tal? ¿Está el equipo preparado y vos en lo personal?

Sí, preparados estamos y estamos muy bien, sin duda que será un rival difícil que tienen un gran entrenador que juega muy bien al fútbol, así que bueno, esperamos hacer lo mejor de nosotros para quedarnos con el triunfo en casa.

¿En lo personal tienes esa espina de la Copa Internacional?

Se hizo un buen trabajo, pero no se logró clasificar a la Copa de Campeones. ¿Es un objetivo a priori que tienen ahora?

Sí, sin duda. Siempre dije que siendo Motagua tenemos la obligación de estar en los torneo más grandes de Centroamérica, entonces estamos obligados a pelear el campeonato y la copa.

¿Has recibido ofertas ofertas de equipos de Argentina?

No, yo la verdad que nunca supe nada y fue algo que se habló, pero a mi nunca me llegó nada y al club tampoco, yo tengo contrato con Motagua y si llega algo se lo comunicarán al club y luego a mi.

¿Tu representante en ningún momento te dijo algo, Agustín?

Fue más tema de prensa que se comentó por ahí en Argentina, pero no, nosotros no estuvimos al tanto de nada.

Ahora, sabemos que la prensa de Argentina es muy seria y si mencionan tu nombre para vos es algo que te llena de mucha alegría porque un medio grande mencionó tu nombre.

Sí, el fútbol argentino es un sueño para mí y la primera división de mi país, pero bueno, acá estoy muy feliz y contento así que espero conseguir buenos resultados acá en Motagua.

Cuando te mencionan San Lorenzo, ¿qué viene a tu mente tu que conoces y sabes lo que significa?

Claro, sea San Lorenzo, no importa el equipo que sea de la primera división de Argentina ya es algo muy bonito, pero estoy feliz en Motagua y estoy trabajando para lo que viene.

Agustín, eso demuestra el buen trabajo que has hecho en la Liga Nacional.

Sí, desde que me tocó llegar he hecho un buen trabajo, cuando estuve en Olancho FC y ahora en Motagua, creo que los planteles que he estado me han ayudado un montón y siempre digo que este es un trabajo de equipo que por ahí hace que uno personalmente también resalte.

¿Cómo es cuándo se reinicia un torneo para un goleador?

Yo siempre intento mejorar lo que hice el torneo pasado y esperemos que se pueda cumplir, tanto en la liga como en la copa y hay muchas cosas que mejorar personalmente para hacerle un bien al equipo, así que siempre pensamos en mejorar para lo que viene.

¿No juegas contra UPN o ya estás libre para jugar?

Sí, ya estoy listo, solo era un solo partido y me terminaron dando dos y ya los cumplí, así que estoy listo.

¿Qué meta de goles te pones en lo personal?

No, no tengo un número exacto, pero si quiero seguir mejorando para lo que viene.