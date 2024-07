Diego Vázquez se pronuncia sobre posible salida de Rubilio y nuevo fichaje de Motagua

Gira en Estados Unidos

“Positiva por el tema de los partidos amistosos, seguir mecanizando y mejorando en todo lo que tenemos. Por otro lado, sí jugamos varios partidos, pero entrenamos poco, parte de las dos cosas”.

El calendario de Liga y Concacaf

“Está bastante lleno de partidos el calendario, pero bueno, nos tenemos que adaptar, siempre vemos lo primero, y tratar de empezar de la mejor manera”.

Más fichajes

“Siempre está abierto, está la posibilidad, tiene que ser muy específico, ya veremos cuando me reúna con la directiva y a ver qué decidimos”.

¿Petición tuya de fichaje?

“Tiene que ver con el tema de presupuesto, de cupos. Vamos a verlo”.

La oferta que tiene Rubilio Castillo de salir

“Es una posibilidad, pero no he hablado con los directivos de este tema, la verdad no te puedo decir mucho. Veremos, son posibilidades, mientras no se concrete no podemos opinar mucho”.