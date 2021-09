Las palabras de Pulisic sobre el nivel de Estados Unidos y el duelo que tendrán ante Honduras

Nueva York, Estados Unidos

Christian Pulisic es una de las figuras de Estados Unidos y en esta ocasión se pronunció tras el mal inicio de su selección en el inicio de la octagonal de Concacaf luego de dos empates consecutivos (0-0 ante El Salvador y 1-1 frente a Canadá).

En primer lugar, el jugador del Chelsea lamentó el empate ante los canadienses y posteriormente se pronunció sobre lo que será el choque que sostendrán este miércoles 8 de septiembre frente a Honduras (8:30pm).

"No los probamos los suficiente, ya sea no siendo lo suficientemente directos o no sé, pero no pudimos romper sus líneas. Obviamente, se defendieron bien. Necesitamos nuevas soluciones”, indicó al hablar sobre Canadá.

Y añadió: “Necesitamos tener la habilidad de ganar un partido así, por 1-0, ya sea haciendo ajustes o defendiendo más. Es difícil de decir, pero no ajustamos mucho y nos superaron, anotaron y fue difícil”.

Pulisic tuvo palabras para los que será el duelo ante la selección hondureña que se disputará en el estadio Olímpico.

"Obviamente no es donde queríamos estar, pero faltan muchos partidos. Tenemos uno más en esta ventana (Honduras) y tenemos que aprovecharlo", demandó.