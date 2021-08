Olimpia se cita con Real España y Victoria hace su debut: Así se jugará hoy la jornada 2

San Pedro Sula, Honduras

La jornada dos del torneo Apertura 2021-2022 de la Liga Nacional de Honduras se pone en marcha hoy con cuatro partidos.

El Marathón recibe a los Lobos de la UPN a las 3:00 pm en el estadio Yankel Rosenthal. Los verdes ganaron en el debut y los estudiosos le arrebataron un punto al Vida en el último segundo.

Los verdolagas le tienen tomada la medida a los Lobos, en 14 juegos no conocen la derrota. Cuentan con ocho triunfos y seis empates.

A las 7:00 pm, tras cinco años en segunda división, Victoria vuelve a saborear un partido de primera. Su rival es Motagua en La Ceiba.

Los lecheros ya están inscritos en la Liga luego de no jugar el sábado contra Real España al no estar autorizados por Fifa. A Motagua no le ganan desde el 13 de mayo de 2015 por 1-0 en la Novia de Honduras.

El gran duelo de la fecha lo protagonizan en el Nacional, Olimpia y Real España (7:30 pm), que será dirigido por Melissa Pastrana.

La Máquina no gana de visita al León desde el 16 de agosto de 2015. Han pasado 12 juegos: ocho triunfos y cuatro empates.

Hoy juegan en Tocoa, Real Sociedad y Vida (7:00 pm) y mañana en el Puerto, Platense y Honduras Progreso (7:00 pm).

Horario y canales de transmisión de la jornada 2:

Marathón vs UPN (3:00pm, transmite TDTV Plus)

Victoria - Motagua (7:00pm, transmite Tigo Sports)

Real Sociedad - Vida (7:06pm, transmite TDTV Plus)

Olimpia - Real España (7:30pm, transmite TVC)

Platense - Honduras Progreso(jueves 12 de agosto a las 7:00pm, transmite Tigo Sports)