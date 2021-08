Concacaf anuncia sedes y horarios de los primeros partidos de Honduras en la eliminatoria

San Pedro Sula, Honduras

La Concacaf confirmó el calendario de partidos de septiembre de las eliminatorias rumbo a Catar en donde la selección de Honduras buscará una nueva clasificación a un Mundial.

Son un total de ocho selecciones que pelearán a partir del 2 de septiembre por la clasificación a la Copa del Mundo.

Al concluir la octagonal, los tres primeros equipos se clasificarán directamente para la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022. El equipo que quede en cuarto lugar avanzará a un repechaje intercontinental de la FIFA, que se jugará en junio de 2022.

La selección de Honduras comenzará la eliminatoria el 2 de septiembre visitando a su similar de Canadá y dicho enfrentamiento será en el BMO Field de Toronto, casa del club del mismo nombre que participa en la MLS.

El choque entre canadienses y la escuadra catracha estará comenzando a partir de las 6:05pm, horario de Honduras.

Para la segunda jornada de la ronda final, la H seguirá jugando de visita y en esta ocasión se verás las caras el 5 de septiembre contra El Salvador en el estadio Cuscatlán. Este juego comenzará a las 5.00pm.

La selección hondureña en la tercera jornada tendrá su primer partido como local y chocará el 8 de septiembre contra Estados Unidos, equipo que llega con la moral a tope tras consagrarse campeón de la Copa Oro y Liga de Naciones de Concacaf.

El juego entre la H y el conjunto estadounidense se realizará en el Olímpico de San Pedro Sula y comenzará a las 8:05pm, horario hondureño.

Fechas y horarios de la eliminatoria en septiembre:

2 de septiembre:

Canadá vs Honduras 8:05 pm

El Salvador vs Estados Unidos 8:05 pm

Panamá vs Costa Rica 8:05 pm

México vs Jamaica 7:00 pm

5 de septiembre:

Estados Unidos vs Canadá 7:00 pm

El Salvador vs Honduras 5:00 pm

Costa Rica vs México 5:00 pm

Jamaica vs Panamá 5:00 pm

8 de septiembre:

Canadá vs El Salvador 7:30 pm

Honduras vs Estados Unidos 8:05 pm

Panamá vs México 8:05 pm

Costa Rica vs Jamaica 7:00 pm