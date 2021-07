¡Ya está hablado! La millonaria prima que dará el Real Madrid a Mbappé por su fichaje

Madrid, España.

El Real Madrid tiene un plan que ya le funcionó con el fichaje del futbolista austríaco David Alaba y que quiere repetir para conseguir a Kylian Mbappé, el crack francés que está cada vez más cerca de resolver su futuro.

Mbappé quiere cumplir su sueño de vestir la camiseta del Real Madrid y, según afirma el periódico español Marca, ya le ha comunicado al entrenador argentino del París Saint Germain, Mauricio Pochettino, que no renovará su contrato.

El internacional galo volvió a los entrenamientos del PSG la semana tras poner fin a sus vacaciones antes de tiempo y ya habría tenido una charla individual con el técnico sudamericano para serle franco sobre sus intenciones. Mbappé, que no quiere acabar de malas maneras con el club parisino, entrenará y jugará hasta que se resuelva su futuro, pero teniendo presente en todo momento que quiere fichar por el Real Madrid, si es posible, este mismo verano.

La portada del diario Marca informando sobre la noticia del momento de la prima de Mbappé.

El Real Madrid cuenta con lo más importante, la voluntad del jugador para fichar por el conjunto merengue. Además, mantienen comunicación directa con el entorno de Mbappé y tienen preparados 200 millones de euros, revela Marca.

El delantero francés sigue dejando claro que no renovará y que su deseo es salir. Mientras, el calendario juega a favor de la institución blanca. Cada vez son menos los días que el PSG tiene para vender a Kylian, sino quiere perderlo la próxima temporada a coste cero.

PREMIO PARA MBAPPÉ

En caso de que los parisinos no den su brazo a torcer, el Real Madrid pospondrá su ofensiva hasta el verano de 2022, momento en el que expira el contrato del futbolista. Aunque no tendrán que pagar nada al PSG, los merengues sí abonarán una millonada al ariete en concepto de prima por el fichaje.

Según desveló el diario Marca, el club madridista tiene apalabrado un suculento bonus de 40 millones de euros para Kylian Mbappé si finalmente se incorpora el próximo verano tras no renovar su contrato con el PSG.

Mbappé se mantiene trabajando a tope en el PSG tras volver de vacaciones.

Esa misma fórmula utilizó el Real Madrid para lograr la contratación de David Alaba, procedente del Bayern Múnich. El defensa austríaco se llevó por fichar gratis:17,7 millones de euros. Información que fue desvelada por el semanario alemán 'Der Spiegel'.

El club blanco lleva tiempo negociando discretamente con el internacional francés, al que tiene reservada también una ficha cercana a los 50 millones de euros brutos por temporada.

Y mientras se suceden los rumores, en el seno del PSG mantienen la calma. "Lo único que está claro es que a Mbappé le queda un año más de contrato. Es jugador nuestro y lo vamos a tratar de la misma manera que a un jugador al que le queden cinco temporadas de contrato. A nivel deportivo no cambia nada con él. ¿Si me dijo Mbappé que no renovará? Son conversaciones privadas. Pero en ningún caso Kylian me habló de eso. ¿Si imagino que se pueda ir libre? No me lo imagino, no vivo de la imaginación. Lo más importante es que sigue centrado como lo ha demostrado hasta ahora, que sigue siendo el mejor, que creemos que es el mejor", ha asegurado en Le Parisien su técnico, Mauricio Pochettino.