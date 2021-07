Olimpia se refuerza con futbolistas de la UPN para disputar gira por Estados Unidos

Tegucigalpa, Honduras

El tricampeón Olimpia partió este miércoles rumbo a Estados Unidos en donde disputará una serie de cuatro partidos; entre dos ellos será frente a su gran rival el Fútbol Club Motagua.

La gran novedad en el cuadro albo es que se han reforzado con dos jugadores de Los Lobos de la UPN; ellos son los defensores Lesvin Medina y Nelson Muñoz.

Los dirigidos por Pedro Troglio cuentan solamente con Javier Portillo, Samuel Córdova, Gastón Díaz y Bryan Beckeles en la zona defensiva; ya que el resto están integrando la Selección Nacional y Sub-23 de Honduras.

De esta manera el tricampeón Olimpia le solicitó a la UPN el préstamo de los dos zagueros solamente para afrontar la gira que realizarán por EUA.

"Esto se maneja entre directivos la UPNFM y Olimpia. Esto se da por la bajas que tiene el equipo que están en las selecciones y se dio que viniéramos a préstamo para esta gira", comentó el central Nelson Muñoz.

Y añadió: "Ayer en la noche me escribieron que iba en el viaje. Yo ya había hablado con los directivos del Olimpia y que pasaría a préstamo a la UPNFM, pero no me imaginaba viajar a estos amistosos".



El defensor Nelson Muñoz (derecha) ha estado entrenando con la UPN y ahora reforzará al Olimpia en la gira por EUA. Foto David Romero.

Los amistoso por Estados Unidos

El Olimpia comenzará su gira enfrentando el 23 de julio a las 7:30 pm al Limeño de El Salvador en duelo que se realizará en Atlanta.

Posteriormente el 25 julio en Houston, se enfrentarán al Blue Star United a las 6:00 pm en el Aveva Stadium.

Olimpia chocará en dos ocasiones ante el Motagua y el primero de los juegos se disputará el 30 julio en Charlotte a partir de las 7:30 pm en el Macklenbury Country Sportsplex.

El segundo clásico entre Olimpia y Motagua está programado para el 1 agosto y este será a las 4:30 pm en el Red Bull Arena de Harrison, New Jersey.