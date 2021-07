Sigue el escándalo: Real Madrid denuncia que le hicieron un chantaje millonario para eliminar los audios de Florentino Pérez

Madrid, España.

El Real Madrid difundió este jueves un tuit que resume una información del programa El Transistor de Onda Cero que revela la existencia de un chantaje para hacer desaparecer las cintas grabadas a Florentino Pérez a cambio de diez millones de euros.

Según dicha información las conversaciones distribuidas esta semana por 'El Confidencial' y que el club atribuye a “conversaciones grabadas clandestinamente por D. José Antonio Abellán”, tuvieron un capítulo previo. El tuit difundido por el Real Madrid es el siguiente:

El Transistor de Onda Cero revela que Abellán tuvo en 2011 una reunión con el vicepresidente del RM, Eduardo Fernández de Blas, en el restaurante Combarro, en la que le chantajeó pidiendo 10 millones de € para hacer desaparecer los audios grabados de manera ilícita y manipulada. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) July 15, 2021

Por su parte, el periodista José Antonio Abellán, en una entrevista al programa televisivo Onze en Esport3, juró que jamás ha intentado vender esos audios a nadie y que él no ha filtrado esas conversaciones.

MÁS AUDIOS DE FLORENTINO

'El Confidencial' continúa desvelando audios de Florentino Pérez. Después de leyendas como Raúl González e Iker Casillas, del clan de los portugueses encabezado por Cristiano Ronaldo y José Mourinho y del propio Vicente del Bosque, en esta ocasión le ha llegado el turno a los medios de comunicación en unas grabaciones realizadas entre marzo de 2007 y octubre de 2012.

"Aislar, no a 'El País', que El País no se porta mal, sino a Relaño y a De la Morena. 'El Rondo' no va a existir más". Relaño y De la Morena son dos personas ligadas al Grupo Prisa a las que Florentino declaró la guerra https://t.co/NJWCKqsmLi pic.twitter.com/O5RtaJZZre — El Confidencial (@elconfidencial) July 15, 2021

En esos audios, el presidente del Real Madrid expone su plan de ir por los medios incómodos: “Hay que ganar la batalla del 'Marca' y de Televisión Española. Y con eso aislar, no a 'El País', que no se porta mal, sino a Relaño y De la Morena. 'El Rondo' no va existir más. Si es por meses se lo cepilla enseguida. Si es por temporadas, habrá que esperar al verano. Luis Fernández es talibán madridista. Ya le quitó el contrato a Roberto Gómez, por poner un detalle. 'El Rondo' no existirá más. Va a ser un programa madridista de Ferreras”.

Florentino centra sus críticas en el diario 'Marca', a quien acusa de indigna y miserable, y en Televisión Española, pero también ataca al Grupo Prisa y a uno de sus trabajadores más madridistas, Tomás Roncero: “Hay que aunar al resto. Todos contra Prisa. Hoy se puede hacer. ¿Y lo de Roncero? Si alguien le dice algo a Roncero se arruga... Es que en la demanda que hay que ir ahora una vez que se levante el secreto de sumario... Hay que ir a por él. Hay que ir penalmente a por Roncero”.

En aquellas fechas, Eduardo Inda y Alfredo Relaño dirigían los periódicos 'Marca' y el 'As, respectivamente. Del primero, el presidente del Real Madrid dice que está loco y que solo le gusta figurar, mientras que al segundo lo califica de “enemigo”.

RESPUESTA DE ABELLÁN

Tras el mensaje publicado por el Real Madrid en su cuenta de Twitter, llegó la respuesta del periodista José Antonio Abellán como propietario de esos audios que, según él, fueron grabados "clandestinamente".

A ver si me entero, el Vice-presidente del @realmadrid me acusa de una extorsión en 2011... hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi sois como la Junta de Calderón... o peor.. — jose antonio abellan (@jaabellan) July 15, 2021

“A ver si me entero, el Vicepresidente del Real Madrid me acusa de una extorsión en 2011... Hace 10 años.. ¿y nadie me denunció entonces? y el presidente mientras, utiliza la web del club y los socios en su provecho personal.. Ya casi son como la Junta de Calderón... o peor”, escribió Abellán, que anteriormente se pronunció sobre el tema en su programa de radio.

“Yo me siento con Florentino cara a cara y que me diga, cara a cara, si yo he intentado vender unos audios. Eso es mentira. Y si tiene usted cojones, lo demuestra. Lo que nadie puede decir en mi vida profesional es que yo he mentido. No tengo ni la más remota idea quién o cómo han hecho llegar eso a El Confidencial. Puedo imaginarme diversas opciones, posibilidades. No quiero saberlo. Lo juro, no lo sé”, relató en su programa La Jungla Radio.

“Don Florentino, para cualquier duda o cuestión me pongo a su disposición para aclarar y/o debatir públicamente sobre este asunto u otras cuestiones (...) Poca gente hubo que defendiera tanto a la institución del Real Madrid como yo en aquellos años, que me costó la misma vida”, sentenció el periodista de 61 años en su editorial.