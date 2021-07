Filtran nuevos audios de Florentino Pérez: "Cristiano Ronaldo es un imbécil"

Madrid, España.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, arremete contra el astro luso Cristiano Ronaldo y su compatriota José Mourinho en unos nuevos audios publicados este miércoles por el diario en línea El Confidencial, mientras el mandatario merengue estudia "posibles acciones" judiciales.

"Está loco. Este tío es un imbécil, un enfermo. Os creéis que este tío es normal, pero es que no es normal, si no, no haría todas las cosas que hace", afirma Pérez de Cristiano Ronaldo, que militó en el club blanco entre 2009 y 2018.

El mandatario merengue, que inició su segundo mandato al frente del Real Madrid en 2009, también habla de José Mourinho, al que contrató en 2010 hasta 2013.

"Mendes no manda nada en él (Cristiano). Igual que no manda nada en Mourinho. Cero patatero. Hasta para las entrevistas. Nada. Ni puto caso. Estos son tíos con un ego terrible, malcriados los dos, el entrenador y él, y no ven la realidad, porque los dos podrían ganar mucho más dinero si fueran de otra manera", afirma Pérez en estas grabaciones.

"Estos son dos anormales, porque estamos hablando de mucho dinero en el terreno de los derechos de imagen. Además, con esa cara que tienen, con esa manera desafiante, que le caen mal a todo el mundo... ¡Si la publicidad es lo contrario, es todo lo contrario!", agregó, en referencia a Cristiano y Mourinho.

Estas nuevas declaraciones, grabadas en dos conversaciones, la última de la cuales habría sido en 2012, siguen a las publicadas el martes por El Confidencial en las que Pérez arremetía contra las dos leyendas del Real Madrid Raúl González e Iker Casillas, en unas conversaciones de 2006 cuando ya no era presidente del club merengue.

Pérez consideró el martes en un comunicado que "son frases sueltas de conversaciones sacadas del amplio contexto en el que se producen" y achacó estas filtraciones a su "participación como uno de los promotores de la Superliga".

El presidente merengue advirtió que sus abogados "están estudiando las posibles acciones a ejercitar" por estos audios que, según él, fueron tomados "en conversaciones grabadas clandestinamente por (el periodista) D. José Antonio Abellán, quien lleva muchos años intentando venderlas sin éxito".