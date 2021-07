Filtran audios de Florentino Pérez atacando a Casillas y Raúl: "Son las dos grandes estafas"

Madrid, España

Escándalo... Unos audios captados en el año 2006 al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y difundidos hoy por El Confidencial, revelan duros ataques a los jugadores Raúl González e Iker Casillas, quienes eran, a su juicio, "las dos grandes estafas del Madrid", según dichas conversaciones.

Las grabaciones, realizadas después de que Florentino Pérez abandonara la presidencia del Real Madrid en 2006, subrayan, entre otros asuntos.

"Casillas no es portero para el Real Madrid, qué quieres que te diga. No lo es. No lo ha sido nunca... Pero bueno es una de las grandes estafas. La segunda es Raúl", relata El Confidencial reflejando ese audio.

Florentino va más allá y critica con dureza a los futbolistas. “Los jugadores son muy egoístas, no se puede contar con ellos para nada y el que cuente con ellos se equivoca, te dejan tirado, es una tontería. Yo tengo un concepto de los jugadores horrible”, se lee también ‘El Confidencial’.

El Confidencial, en una segunda parte de su reportaje, revela más críticas de Florentino a Iker Casillas (embajador del club y vicepresidente de la Fundación) en unos audios de 2008.

“Casillas, pobre hombre, no tiene dos dedos de frente, yo le conozco perfectamente, es un tío muy corto y además se le nota cuando se lleva mejor o peor con su novia, está ausente, es un niño pequeño, es como un perrito faldero, es como un monigote, una cosa infantil”, asevera Florentino Pérez

En el Real Madrid, por su parte, existía este mediodía un sentimiento de gran indignación por la difusión de estas frases del presidente del Real Madrid de hace 15 años.