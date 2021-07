Fabián Coito pide calma tras golear a Granada: “No hay que enloquecerse, esto recién empieza”

Houston, Estados Unidos.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, dijo que sus pupilos cumplieron con el primer objetivo en la Copa Oro 2021, tras golear en su debut por 4-0 a Granada y afirmó que “nunca estuvo en riesgo el triunfo”.

Coito se mostró satisfecho con la victoria, pero cree que tienen que mejorar. “Muy contentos por el resultado en definitiva es lo que venimos a buscar los equipos que es ganar partidos, sumar puntos y llegar lo más lejos posible. Se inició bien en ese sentido. En el primer tiempo nos faltó profundidad, no era fácil, pero después lo intentamos y salieron las posibilidades del gol”, subrayó en la conferencia de prensa después del encuentro jugado en el estadio BBVA Compass de Houston.

Lamentó las sensibles bajas de Michaell Chirinos y Marcelo Pereira, futbolistas a los que tenía considerados, para el torneo. “Nunca estuvo en riesgo el triunfo pero lógicamente hay que marcarlo con goles para evitar sorpresas, contento con el rendimiento de los jugadores, volvió Alberth (Elis) después de estar en duda, gracias a una buena recuperación pudo volver, extrañamos a Chirinos y Pereira porque los habíamos considerado pero ahora recuperar el cansancio y preparar lo que viene”.

PRESIÓN

El uruguayo fue consultado por si sentía presión por no ganar. “No era presión, sino la necesidad como entrenador y como integrando de un plantel de lograr los resultados deportivos y no merecerlos como pasó en el Final Four, hicimos buenos partidos pero no nos salían los resultados. Vinimos con esa consigna de ganar partidos, puntos, de ir consolidando el equipo, como Félix Crisanto que hace mucho tiempo no tenía actividad a nivel de Liga Nacional, tengo muy buena impresión de lo que nos pueda aportar Félix, nos propusimos recuperarlo, no pensé que iba a estar en Copa Oro. Gracias al trabajo y su dedicación pudo volver”, respondió.

QUIOTO Y ELIS

Coito se refirió al caso de Romell Quioto, quien regresó a jugar con la Bicolor y marcó el cuarto gol del encuentro. “Romell está pasando por un gran momento desde el año pasado en su equipo, se nos venía demorando la vuelta de él por distintas razones, hoy se pudo dar, hizo unos minutos muy buenos, dejó una buena impresión, es un jugador fuerte, peligroso, está en un gran momento y eso hay que aprovecharlo; hoy nos dio una gran mano para sacar el triunfo”.

También dio su valoración sobre Alberth Elis. “Lo vi bien, él llegó sin hacer fútbol, hoy hizo unos minutos, estaba entrenando de buena manera y vimos que estaba en condiciones de tener minutos en el campo, queríamos dárselo para que vaya agarrando confianza, pero no hay que apurar los plazos de recuperación. Es un jugador para nosotros muy importante, lo que transmite, es difícil de contener, lanzado a velocidad es peligroso. Hizo una gran campaña en Portugal y una gran Liga de Naciones, nos alegra muchísimo esta recuperación en tiempo récord que hizo gracias al trabajo de la sanidad y por sus condiciones físicas”.

PARTIDO ANTE PANAMÁ

El seleccionador hondureño habló acerca del próximo partido de la escuadra catracha que será el sábado frente a Panamá, selección de la que habla muy bien. Los canaleros debutaron con un emocionante empate 3-3 ante Qatar.

“El partido va a ser diferente, no va a haber tanta gente cerca del área rival, seguramente ellos van a jugar con otra disposición distinta a lo que nos quiso imponer Granada, hay mejor calidad de futbolistas del próximo rival, quizá no encontremos esas dificultades como hasta ahora.Va a ser un equipo que nos va a complicar mucho más en ataque, hay que tomar precauciones, están en un buen momento, tienen rebeldída, empató tres veces el partido hoy, todo eso hace que el próximo partido para nosotros sea importante pero complicado”.

SIN SER EUFÓRICOS

Pese a la contundente goleada contra los granadinos, Fabián Coito pide calma. “La hemos tenido desde que vinimos y los resultados van demostrándonos cosas diferentes, pero no hay que enloquecerse, esto recién empieza, han habido resultados que han sorprendido y hay que estar tranquilos, dejar este juego atrás y sin darle mucho espacio a la euforia, debemos preparar el juego que viene”.

Por último, Coito se pronunció a la plaga de lesiones en selecciones: “Lo hemos hablado a nivel Sub-23 y Mayor que es un grupo que trabaja junto se han dado esas situaciones, hay distintas razones y causas para las lesiones que han habido y no es que se han bajado del barco. Vamos a dedicarnos a recuperarlos y tenerlos pronto para las competencias. Y aquellos que tienen lesiones un poquito mas complicadas hay que acompañarlos, protegerlos, ayudarlos porque el tiempo pasa muy rápido y cuando menos acordemos, ya estarán cerca de volver a las canchas”.