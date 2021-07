Honduras a evitar sorpresas frente a Granada en su debut por la Copa Oro

Houston, Estados Unidos

La Selección Nacional de Honduras debuta hoy en la Copa Oro 2021 contra Granada con el reto de mantener la hegemonía clara que logró en las dos anteriores confrontaciones en el torneo de Concacaf.

El partido se disputará en el BBVA por el Grupo D, integrado también por Panamá y Catar que llega como invitado a la justa de Concacaf.

El entrenador uruguayo de la Bicolor, Fabián Coito, se quita la etiqueta de favorito y mostró un gran respeto por el rival de turno.

“Tenemos claro que los resultados estarán por lo que hagan los equipos en el momento de jugar. A veces los resultados no están de acuerdo con lo que uno se imaginó. Una de las características del fútbol es la incertidumbre de lo que va a pasar. Nosotros tratamos de planificar el partido con el juego nuestro”, manifestó Coito.

Los planes del entrenador cambiaron ayer debido a las lesiones de los futbolistas Marcelo Pereira y Michael Chirinos durante los entrenamientos antes del debut con Granada.

El timonel sudamericano compareció en conferencia de prensa adonde dejó en manifiesto la baja de sus dos jugadores y que contaba con la titularidad del defensor Pereira, pero lo descartó.

Fenafuth notificó ayer la convocatoria del lateral izquierdo del Real España Franklin Flores para sustituir a Chirinos.

El duelo entre Honduras y Granada estará comenzando a partir de las 7:00pm. Lo podrás ver por Deportes TVC o ESPN; además seguirlo vía online por la web de Diario LA PRENSA.

El rival

En la Copa Oro 2011 la selección de Honduras goleó 7-1 a su similar de Granada, por el Grupo B jugado en el FIU Stadium. También el 11 de julio del 2009 por la Copa Oro, los 'catrachos' triunfaron con goleada de 4-0.

El técnico canadiense de Granada, Michael Findlay, se manifestó con optimismo de revertir el historial.

“La Copa Oro es una gran oportunidad para evaluar nuestro progreso y nuestro fútbol en general. No hay mejor lugar para hacerlo que competir con equipos como Honduras, Catar y Panamá”, manifestó Findlay.

“Partimos como víctimas… francamente, no creo que mucha gente espere que seamos exitosos, excepto yo, nuestro staff y, lo más importante, nuestros jugadores. Pero me gusta la posición de no favoritos”, añadió.