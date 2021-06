¡Definidos los cruces! Así se jugarán los octavos de final de la Eurocopa 2021

Budapest, Hungría.

La Eurocopa 2021 ya conoce sus clasificados y duelos de octavos de final. Serán partidazos que nos ha deparado la competición continental.

Alemania y Portugal fueron los últimos dos clasificados en el grupo de la muerte, en el que lideró Francia.

ASÍ QUEDAN LOS CRUCES DE OCTAVOS:

Sábado 26 de junio

Gales vs. Dinamarca (10.00 AM)

Italia vs. Austria (1.00 PM)

Domingo 27 de junio

Holanda vs. República Checa (10.00 AM)

Bélgica vs. Portugal (1.00 PM)

Lunes 28 de junio

Croacia vs. España (10.00 AM)

Francia vs. Suiza (1.00 PM)

Martes 29 de junio

Inglaterra vs. Alemania (10.00 AM)

Suecia vs. Ucrania (1.00 PM)