Pedro Troglio rompe el silencio y se confiesa: dónde vio la final, la cábala que usó y las ofertas que ha recibido

Tegucigalpa, Honduras.

Pedro Troglio rompió el silencio tras no querer hablar con los medios hondureños y lo hizo con uno argentino. El entrenador reveló varios detalles tras la conquista del tricampeonato con el Olimpia, dónde vio el partido de vuelta de la Final de Liguilla del Torneo Clausura 2021 y los tres clubes que lo han llamado para salir del León.

“Estoy afónico y feliz con todo lo que pasó ayer. Este es un club muy grande, espectacular, impresionante, que hacía ocho campeonatos que no podía salir campeón y perdía siempre contra el clásico rival que es Motagua y gracias a Dios hicimos historia” con el tercer título consecutivo, comenzó diciendo Troglio en la entrevista que concedió vía teléfono a '221 Radio' de La Plata, Argentina.

El técnico declaró que fue castigado por la presión que metieron y que sufrió viendo el juego desde la casa. “Yo en el primer juego cuando quedamos con ocho (jugadores) me metó a la cancha y vos no te podes meter a la cancha como entrenador durante un partido y a discutir. No me echó el árbitro, pero después la Comisión de Disciplina de tanta presión que hicieron me suspendió de oficio, me dieron cuatro fechas con prohibición de ir al estadio también”.

SE VISTIÓ COMO CÁBALA

“No podía estar en el estadio, me vi el partido solo acá en mi casa, no sabes la locura, me vestí con la misma ropa que dirijó los partidos, es cábala. Terminó el partido, llamé a la familia y salí volando para la cancha porque después del partido sí podía entrar y me metí a festejar”, comentó.

Asegura que “es la primera vez” que pasa por una situación así, “porque en otro lados podes ir al palco” y desde la casa “llamé 20 veces por teléfono a Gustavo y a Pablo y me decían, ´mira que estamos bien´. Yo por televisión, habían cosas, y también de rompepelotas porque la verdad no sabía que hacer”.

DE LA CALLE

Tras conquistar el tricampeonato, el mediocampista Germán 'Patón' Mejía repitió la frase de Troglio que “somos de la calle” y el entrenador sudamericano contó como es la relación que tiene con el plantel olimpista.

“Son divinos, es una relación como la que generé con el Gimnasia de 2011 a 2016, es una relación hermosa, compartimos todos, me llevo recontra bien con los chicos, se sienten identificados y nosotros también, hay una relación muy linda. Y eso de la calle salió porque el periodista me pregunto una pelotudes, me dijo que tenía que dar el ejemplo, ¿qué ejemplo papi? Ese mismo periodista que te pregunta va a jugar con los amigos los fines de semana y se putean entre amigos jugando un partido de fútbol. Sinceramente no por el solo hecho de ser entrenador tengo que ser ejemplo de alguien. En la vida hay muchos falsos moralistas, yo no soy ejemplo de nada, soy entrenador de fútbol, me aceptan como soy o me condenan como soy, pero mira que me voy a poner a pensar con la calentura que uno tiene en una final, en un clásico”, dijo el nacido en Luján.

El subcampeón del mundo con Argentina en Italia 1990 dice que sus reacciones en el área técnica y en conferencia tienen un motivo. “Yo lo hago para salvar a los jugadores, por eso tampoco son tan seguidos, hay una confusión en la palabra, yo no digo ser un ejemplo, yo trato de decir que me voy a calmar y me calmo, pero es difícil por más que sea entrenador, hace 40 años que vivo de esto y no han logrado calmarme nunca”.

Troglio y 'Patón' Mejía posando con las medallas de campeonísimos. Foto Marvin Salgado

Troglio, que llegó hace dos años al Olimpia, confesó en la charla que “me gustaba más jugar al fútbol que dirigir, pero siento que soy mejor entrenador que jugador. Como entrenador tengo más llegada, siento que se nota el trabajo”.

GIMNASIA

El estratega cuenta que sufrió un duro golpe por la muerte de Carlos Timoteo Griguol, leyenda argentina y del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata. “Lo de Timoteo me golpeó mucho, me enseño a conformar lindos grupos y que todos seamos felices para entrenar. Iba de Castelar a La Plata feliz”.

Troglio recordó que “cuando jugaba en River me compré un 504 que se caía a pedazos. Ese día, Timoteo me preguntó si el auto tenía inodoro y que antes me tenía que comprar una casa”.

“Gimnasia es el amor de mi vida y siempre vamos a caminar juntos”, dijo Troglio y agregó que “no me imagino ser presidente de Gimnasia, para eso hay que prepararse y yo quiero ser entrenador hasta que pueda”.

ENZO PÉREZ, 'EL PORTERO'

Pedro Troglio confesó que tuvo una conversación con el defensa argentino de River Plate, Enzo Pérez, quien hizo historia al jugar de portero todo el partido contra Santa Fe de Colombia en la Copa Libertadores por las bajas que tiene el equipo millonario.

“Hablé con Enzo Pérez, lo tuve en Godoy Cruz cuando era muy chico. Es un fenómeno y le tengo mucho cariño”.

También contó que “mi hijo es un jugador de la puta madre pero descuido su vida. Si se lo proponía, podía llegar lejos. Ahora tiene cuerpo de hamburguesa”, dijo entre risas.

Dice que hoy en día “los chicos están en otra, me pasa mucho con mis hijos. Muchos jugadores no saben a quien van a enfrentar porque en vez de ver un partido tienen otras cosas para hacer”.

LA FAMILIA

Debido a la pandemia del COVID-19, Pedro Troglio no ha podido viajar a Argentina para ver a su familia. “Es muy duro para mi estar lejos de mi familia. Hace dos años no vuelvo al país. Tengo mucha gente que sostener y hago el esfuerzo por ellos. Este club es de primer nivel”.

“Mirko, uno de mis hijos más chicos, le dijo a los profesores en el zoom, que yo había ganado otra copa más. Me hace muy feliz”, añadió.

OFERTAS

Troglio contó que ha tenido ofertas sobre la mesa para volver a dirigir en Argentina, pero no se va del Olimpia. “Recibí llamados de 3 equipos de primera y dos del Nacional B. Pero estoy en un equipo de primer nivel y me voy a quedar acá”.

También confiesa que “me dijeron que juegue al golf para relajarme. Golpeé dos pelotas y me doble la mano. Termine en la casa mirando un Arsenal-Colón”.